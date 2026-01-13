Obavijesti

NE IDE BEZ MAESTRA

Gazzetta: Milan ovisi o Modriću!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Talijanska Gazzetta napisala je tekst u kojem je pokazala koliko je Luka Modrić bitan za igru Milana. U tekstu je izračunato i koliko bodova nosi hrvatski kapetan te i zašto je toliko bitan

"Milan je ovisan o Luki Modriću". Tom rečenicom otvara svoj tekst ugledna Gazzetta dello Sport. Kada ga nema na terenu, Rossoneri se jako muče, a talijani su otkrili i statistiku. Luka Modrić vrijedi čak 0,77 bodova. Što to znači? Pa ovako. Milan s Modrićem u sastavu osvaja u prosjeku 2,17 bodova, dok bez njega momčad Maxa allegrija skupi 1,4 boda prosječno. E, to je velika stvar.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Zatim su dali i odgovor je li zaista Milan ovisan o Modriću.

"Odgovor je vjerojatno jednostavan. Da, i u tome nema srama: Modrić je prvak i imao je karijeru kakvu nitko od njegovih suigrača, a njih 99 posto nikada neće ni imati", stoji u tekstu.

Analizirala je Gazzetta i utakmicu protiv Fiorentine, u kojoj je Milan izvukao živu glavu u 90. minuti, a onda se i spašavao da ne dobije još jedan gol koji bi značio poraz. Modrić je taj susret proveo na klupi i upravo je to bio okidač da Talijani analiziraju igru Milana sa i bez Modrića.

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Zanimljivije je razumjeti zašto je Milan bez Luke manje učinkovita momčad s loptom i bez nje. Allegri je dio odgovora. Kod drugih trenera Modrić bi bio vrijedan, važan, ali ne i presudan. Allegri je, međutim, stavio momčad u njegove ruke jer vjeruje u uravnotežen, tehnički, kako bi rekao, inteligentan nogomet. Max želi igrače sposobne upravljati tempom i situacijama... i u tom smislu, Luka Modrić je 13 godina bio profesor na Sveučilištu u Madridu", napisala je Gazzetta. 

Statistika ne laže, ali ne lažu ni zdrave oći. Milan može konkurirati za naslov samo s Modrićem u prvih 11. Htjeli to ili ne, to j ečinjenica. Hrvatski kapetan povezuje redove, točno zna gdje se tko nalazi i cijela momčad postaje puno ubojitija. Odmora će mu nekada i trebati, ali čini se da će to morati biti rjeđe od očekivanog.

