Gazzetta: Modrić ima veliku ponudu na stolu. Dobio je i rok

Luka Modrić i u 41. godini života prkosi zakonima prirode i nalazi se na prekretnici karijere. Nakon što je ljetos potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu godinu s Milanom, klubom za koji je navijao u djetinjstvu, stiglo je vrijeme za odluku o budućnosti. Uprava "rossonera" ima jasan stav: želi da hrvatski kapetan ostane na San Siru još jednu sezonu, no konačna riječ bit će isključivo njegova. Kako piše talijanska La Gazzetta dello Sport, klub mu je dao i konkretan rok do kada se mora izjasniti.

Novi ugovor i ključan uvjet

Čelnici Milana već su pripremili sve za aktivaciju klauzule u Modrićevu ugovoru koja omogućuje produljenje suradnje do ljeta 2027. godine. Štoviše, kako navode španjolski mediji, spremni su ga i financijski nagraditi za fantastične igre. Umjesto sadašnjih 3,5 milijuna eura neto, plaća bi mu narasla na 4,5 milijuna eura, no za to postoji ključan preduvjet, plasman u Ligu prvaka iduće sezone.

Upravo je to glavni motiv koji Milan nudi Modriću kao mamac za ostanak. Ideja o "posljednjem plesu" u najelitnijem klupskom natjecanju, i to u dresu voljenog kluba, nešto je što bi moglo prevagnuti u odluci. Iako su u igri i druge opcije, poput emotivnog povratka u Dinamo ili čak završetka karijere nakon Svjetskog prvenstva, u Milanu su optimistični i vjeruju da će ga uspjeti zadržati.

Foto: Daniele Mascolo

Odluka pada prije Svjetskog prvenstva

Unatoč ogromnom poštovanju prema igraču, Milan mora planirati budućnost. Zbog toga očekuju da im Modrić svoju odluku priopći najkasnije do svibnja ove godine. Razlog je posve praktičan: uprava želi imati čistu situaciju prije nego što se Luka priključi "vatrenima" na pripremama za Svjetsko prvenstvo kako bi na vrijeme mogli isplanirati poteze u ljetnom prijelaznom roku.

Da Modrić nije samo marketinški potez, već istinski vođa momčadi, potvrđuju i brojke. S više od 2000 odigranih minuta u Serie A, on je igrač u polju kojeg Massimiliano Allegri najčešće koristi i o njemu govori kao produženoj ruci na terenu. Hrvatski veznjak postao je alfa i omega igre Milana, a njegov utjecaj na mlađe suigrače je nemjerljiv. Upravo zato Modrićev uvjet za ostanak nije samo financijske prirode, on želi jamstvo da će i iduće sezone imati ključnu ulogu na terenu, a ne biti tek figura s klupe.