Obavijesti

Sport

Komentari 4
LOŠA NOĆ ZA KAPETANA

Gazzetta: Modrić je napravio penal kao da je debitant...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Gazzetta: Modrić je napravio penal kao da je debitant...
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Modrić podbacio, a Hrvatska pala 4-2 protiv Engleske! Gazzetta piše o bolnom danu kapetana i velikoj 'vatrenoj' transformaciji

Admiral

Svjetski su mediji opisali utakmicu Hrvatske i Engleske kao najljepšu na turniru do sada. "Vatreni" su izgubili od "Gordog Albiona" 4-2, napravili nekoliko kobnih grešaka, ali ipak pokazali da Hrvatska ima što reći na ovom SP-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Modrić nakon Engleske VIDEO
Luka Modrić nakon Engleske | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ipak, nismo mogli bez kapetana koji je odigrao jednu od lošijih utakmica u dresu reprezentacije. Luka Modrić imap je loš dan, a kada je tako, onda ga ima i Hrvatska. Na Modrića se osvrnula talijanska Gazzetta dello Sport.

"Luka Modrić prekrio je lice nakon što je skrivio penal za prvi gol Engleske kao da je debitant, a ne igrač koji ima 199 nastupa za reprezentaciju. Nije to bila sretna noć za veznjaka Milana i zamijenjen je nakon sat vremena", stoji u tekstu talijanskog lista.

Gazzetta je još navela kako Hrvatska prolazi kroz transfromaciju momčadi te da se to "može činiti kao zastrašujući zadatak za naciju od samo 3,8 milijuna stanovnika". Zlatko Dalić zna kako pomladiti momčad. Već je proveo jedan oblik transformacije i mladim dečkima daje sve više ovlasti i sve se više na njih oslanja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Salzburg doveo kultnog stopera za trenera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salzburg doveo kultnog stopera za trenera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026