Gazzetta: Modrić je napravio penal kao da je debitant...

Svjetski su mediji opisali utakmicu Hrvatske i Engleske kao najljepšu na turniru do sada. "Vatreni" su izgubili od "Gordog Albiona" 4-2, napravili nekoliko kobnih grešaka, ali ipak pokazali da Hrvatska ima što reći na ovom SP-u.

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Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić nakon Engleske | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ipak, nismo mogli bez kapetana koji je odigrao jednu od lošijih utakmica u dresu reprezentacije. Luka Modrić imap je loš dan, a kada je tako, onda ga ima i Hrvatska. Na Modrića se osvrnula talijanska Gazzetta dello Sport.

"Luka Modrić prekrio je lice nakon što je skrivio penal za prvi gol Engleske kao da je debitant, a ne igrač koji ima 199 nastupa za reprezentaciju. Nije to bila sretna noć za veznjaka Milana i zamijenjen je nakon sat vremena", stoji u tekstu talijanskog lista.

Gazzetta je još navela kako Hrvatska prolazi kroz transfromaciju momčadi te da se to "može činiti kao zastrašujući zadatak za naciju od samo 3,8 milijuna stanovnika". Zlatko Dalić zna kako pomladiti momčad. Već je proveo jedan oblik transformacije i mladim dečkima daje sve više ovlasti i sve se više na njih oslanja.