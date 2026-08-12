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Gazzetta: Modrić je uzor svima! Došao u Milan Ryanairom i to u kasne sate, a neki i dalje 'leže'

Piše Jakov Drobnjak,
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Gazzetta: Modrić je uzor svima! Došao u Milan Ryanairom i to u kasne sate, a neki i dalje 'leže'
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
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Modrić se iz Zadra vratio u Milano Ryanairom i odmah oduševio Talijane: kasno sletio, a strpljivo dijelio selfije i autograme. Dok drugi još odmaraju, on je opet prvi na poslu

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Luka Modrić iskoristio je nekoliko slobodnih dana za kratak odlazak do Zadra, ali nije dugo izbivao iz Milana. Hrvatski kapetan već se u noći između utorka i srijede vratio u Italiju kako bi se na vrijeme priključio momčadi, a zanimljivo je da je putovao redovnom linijom Ryanaira.

Serie A - AC Milan v Udinese
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Talijanska La Gazzetta dello Sport posebno je istaknula njegov potez. Modrić nakon slijetanja na Malpensu nije mogao proći nezapaženo, a unatoč kasnom dolasku strpljivo je ispunjavao želje navijača koji su ga tražili fotografije i autograme.

Talijanski medij pritom je povukao paralelu između Modrićeva odnosa prema obvezama i situacije s Mikeom Maignanom i Adrienom Rabiotom. Dok su njih dvojica još uvijek na produženom odmoru nakon Svjetskog prvenstva te bi se momčadi trebali priključiti tek u nedjelju, hrvatski veznjak brzo se vratio u akciju.

"Neki ljudi ne bi ni razmišljali o putovanju bez pogodnosti privatnog leta, dok bi drugi rado letjeli ekonomskom klasom. Luka Modrić očito pripada potonjoj kategoriji, jer je za njega sadržaj uvijek bio važniji od forme. I tako, vraćajući se s tri dana odmora koje mu je Rúben Amorim odobrio nakon turneje po Australiji i Indoneziji, Luka je u noći između utorka i srijede viđen na Malpensi.", stoji u tekstu, a dalje se navodi:

"Ryanairov let u koji se ukrcao, sletio je u 1:00 ujutro i, unatoč kasnom satu, Hrvat koji je putovao sam nije se ustručavao neizbježnih zahtjeva za selfije i autograme od onih koje je sreo i u avionu i u zračnoj luci. U vrijeme kada su Maignan i Rabiot postali vruća tema zbog načina na koji je riješen njihov dodatni dopust, Modrić ostaje, kao i obično, uzor, vraćajući se kasno navečer kako bi bio spreman za nastavak rada u Milanellu poslijepodne".

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