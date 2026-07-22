Gazzetta: Modrić se želi iskupiti i ostaje u Milanu. Hrvatska? Oprašta se susretom na Poljudu

Luka Modrić na zasluženom je odmoru nakon Svjetskog prvenstva, a još nije donio odluku gdje će i hoće li nastaviti karijeru. Ipak, talijanski mediji su se raspisali da je već odlučio, a sada je sve potvrdila i ugledna Gazzetta dello Sport. Kako navodi, Modrić će još jednu godinu odigrati u Milanu te će se uskoro priključiti suigračima na pripremama u Australiji.

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Navodi se kako je Modrić u stalnom kontaktu s novim trenerom Milana, Rubenom Amorimom, koji je više puta rekao kako bi volio da se Modrić vrati na još jednu godinu. Hrvatski maestro želi se na neki način iskupiti za prošlu sezonu kada Milan nije došao do Lige prvaka te to ispraviti u novoj sezoni.

"Sve se vrti oko želje za iskupljenjem: nije želio završiti karijeru s razočaranjem zbog propuštanja Lige prvaka za AC Milan, već s uvjerenjem da će se moći oprostiti u ljeto 2027. s ostvarenim ciljem. Na njegovu konačnu odluku utjecali su i supruga Vanja i djeca Ivano, Ema (koja igra za omladinsku momčad AC Milana) i Sofija, koji Milan smatraju gostoljubivim gradom, a talijansko iskustvo općenito dobrim za sve", napisala je Gazzetta.

Službena objava još će malo pričekati, nekih 48 sati, ali Gazzetta piše kako je sve spremno. I novi ugovor, i objava za društvene mreže kojom će se proslaviti Lukin ostanak. Za jednu sezonu dobit će 3,5 milijuna eura. Također, Gazzetta je plasirala informaciju kako će Modrić biti samo Milanov jer će zadnju utakmicu za Hrvatsku odigrati 6. listopada na Poljudu, u sklopu Lige nacija protiv Španjolske.