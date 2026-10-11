Gazzetta: Nema 'slučaja Sučić'! On je golom raspršio glasine

Petar Sučić zabio je svoj prvi gol ove sezone u pobjedi Intera protiv Parme 3-0. Vrhunski je otišao u pritisak u protivnički kazneni prostor, dočekao grešku protivnika pa snažnim udarcem zakucao pod prečku. Sučićev gol dolazi baš u trenutku kada je postao škakljiva tema u Italiji, a sve zbog jedne izjave Zvonimira Bobana.

Na cijelu situaciju osvrnula se i Gazzetta dello Sport koja piše kako je Sučić dao odgovor.

"Možda su vidjeli onaj udarac lijevom nogom pod prečku na starom Maksimiru, stadionu gdje sada spokojno sjedi Zvonimir Boban, predsjednik Dinama Zagreb. Tijekom pauze pitao se zašto netko poput Petra Sučića, budućnosti Hrvatske, tako malo igra za Nerazzurre, ali odgovor je stigao odmah", stoji u tekstu pa se nastavlja:

"Chivu ga je uveo u početnu postavu, a on je uzvratio, postigavši ​​svoj prvi gol sezone nakon ne baš idealnog početka. Do sada nije blistao u svoja druga dva nastupa, ali ovaj put je lukavo vratio svoje mjesto na pozornici, iskoristivši pogrešku Parme."

Sučić je priliku u prvih 11 dobio jer se ozlijedio Curtis Jones, što navodi i Gazzetta, ali je iskoristio ukazano povjerenje. Ostaje za vidjeti što će biti s hrvatskim veznjakom kada se Jones vrati te koliko će ga Chivu koristiti. Očekuje se da će mu minutaža sve više rasti.

"Ne želim govoriti o glasinama o minutaži; važno je da smo pobijedili. Parma je možda imala priliku, možda. Trebali bismo biti zadovoljni. Bila je to dobra utakmica i sretan sam zbog nje; uvijek sam kad igram", rekao je Sučić nakon utakmice, a Gazzetta je tekst zaključila kako nema "slučaja Sučić".