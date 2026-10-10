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VIDEO Fenomenalan gol Petra Sučića! Pogledajte ovaj projektil

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Fenomenalan gol Petra Sučića! Pogledajte ovaj projektil
Foto: Screenshot/Arenasport
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INTER - PARMA 3-0 Sučić šokirao Parmu i zapalio Inter! Hrvatski veznjak načeo je goste, a prvak već nakon pola sata juri prema pobjedi 3-0

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Inter u šestom kolu talijanske lige igra protiv Parme na domaćem trenu. Aktualni prvak nakon 35 minuta igra već vodi 3-0 i lagano plovi prema novoj pobjedi. Parmu je načeo hrvatski reprezentativac Petar Sučić i to baš nakon što se digla buka oko njegove minutaže.

Chivu mu je odlučio dati priliku u prvih 11 jer se ozlijedio Curtis Jones, a Sučić je uzvratio na najbolji mogući način. U 13. minuti je fenomenalno pritisnuo obranu Parme, uzeo loptu na rubu kaznenog prostora, a onda sam, od prečke, zakucao loptu za početak golijade. 

U 18. minut Calhanoglu je povećao golom iz penala, a u 31. minuti zabio je Thuram za 3-0. 

- Petar nije zaboravljen na klupi. Dobio je priliku pokazati se i zadovoljni smo. Fizički je još malo zaostajao nakon Svjetskog prvenstva. Nemojmo od toga stvarati slučaj. Važan mi je, znamo što nam može dati i zadovoljni smo načinom na koji se uklapa i pokušava staviti sve svoje kvalitete na raspolaganje momčadi - rekao je Chivu o Sučiću nakon što je Zvonimir Boban rekao da bi Sučić mogao potražiti novi klub ako ne bude igrao više.

Golove pogledajte OVDJE.

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