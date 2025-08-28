Gazzetta: Sučiću je trebalo 90 minuta da zaludi San Siro. Teško da će ispasti iz udarne postave

Inter je fenomenalno započeo novu sezonu Serie A. S 5-0 ispratili su Torino sa San Sira, a Petar Sučić briljirao je u debiju u najelitnijem razredu talijanskog nogometa. Sjajnom asistencijom poslužio je Marcusa Thurama za 2-0, a cijelu utakmicu bio je siguran u sredini terena. Nakon što su ga pohvalili navijači, sada lijepe riječi o njemu i Gazzetta dello Sport koja smatra da će Sučića teško netko izbaciti iz prvih 11.

Foto: Mattia Vian/IPA Sport / ipa-agen

"Tko je mogao očekivati ​​bolji debi od ovog? Petru Sučiću, jedinom novom igraču kojeg je Cristian Chivu protiv Torina stavio u udarnu postavu, trebalo je samo 90 minuta da osvoji San Siro. Zapravo, da budemo iskreni, čak i manje", započinje tekst Gazzetta, a dalje piše:

"Sve, apsolutno sve je napravio briljantno. Pokazao je ogroman natjecateljski duh, kvalitetu i dao nekoliko sjajnih lopti. Sučić je procijenio situaciju i odmah pokazao izvanrednu osobnost, preuzimao je rizik ​​(nekoliko udaraca prema izraelskom golu) i proizveo uistinu atraktivnu asistenciju za Thuramov gol. Istina je da je to samo jedna utakmica, ali dojam je da je Sučić poseban igrač, ili bi barem uskoro mogao postati".

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Prema pisanju Talijana, teško da će on preseliti na klupu te bi svoje mjesto u prvoj postavi mogao izgubiti Henrikh Mkhitaryan. Sučić je preselio na poziciju čiste "osmice", što nije bio slučaj na Svjetskom klupskom prvenstvu, i odmah briljirao.

"Vezni red s Barellom, Calhanogluom i Sučićem čini se kao idealna formula za Chivua. Također, trener Intera predviđao je formaciju 3-4-1-2, ali je ovaj debi s 'dobrom starom' 3-5-2 formacijom odmah dao rezultat kojeg je bilo teško predvidjeti na početku. S ovako dobro organiziranim veznim redom, pitanje je hoće li se Chivu odreći jednog veznjaka. Iako je tek početak, jedna stvar se čini sigurnom, a to je da će Chivu rijetko igrati bez Petra Sučića", zaključila je Gazzetta.

Inter u drugom kolu dočekuje Udinese na San Siru gdje će tražiti još jednu uvjerljivu pobjedu i nastavak dobrog ulaska u sezonu.