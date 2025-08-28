Pokazao je ogroman natjecateljski duh, kvalitetu i dao nekoliko sjajnih lopti. Sučić je procijenio situaciju i odmah pokazao izvanrednu osobnost, preuzimao je rizik, piše Gazzetta dello Sport
Gazzetta: Sučiću je trebalo 90 minuta da zaludi San Siro. Teško da će ispasti iz udarne postave
Inter je fenomenalno započeo novu sezonu Serie A. S 5-0 ispratili su Torino sa San Sira, a Petar Sučić briljirao je u debiju u najelitnijem razredu talijanskog nogometa. Sjajnom asistencijom poslužio je Marcusa Thurama za 2-0, a cijelu utakmicu bio je siguran u sredini terena. Nakon što su ga pohvalili navijači, sada lijepe riječi o njemu i Gazzetta dello Sport koja smatra da će Sučića teško netko izbaciti iz prvih 11.
"Tko je mogao očekivati bolji debi od ovog? Petru Sučiću, jedinom novom igraču kojeg je Cristian Chivu protiv Torina stavio u udarnu postavu, trebalo je samo 90 minuta da osvoji San Siro. Zapravo, da budemo iskreni, čak i manje", započinje tekst Gazzetta, a dalje piše:
"Sve, apsolutno sve je napravio briljantno. Pokazao je ogroman natjecateljski duh, kvalitetu i dao nekoliko sjajnih lopti. Sučić je procijenio situaciju i odmah pokazao izvanrednu osobnost, preuzimao je rizik (nekoliko udaraca prema izraelskom golu) i proizveo uistinu atraktivnu asistenciju za Thuramov gol. Istina je da je to samo jedna utakmica, ali dojam je da je Sučić poseban igrač, ili bi barem uskoro mogao postati".
Prema pisanju Talijana, teško da će on preseliti na klupu te bi svoje mjesto u prvoj postavi mogao izgubiti Henrikh Mkhitaryan. Sučić je preselio na poziciju čiste "osmice", što nije bio slučaj na Svjetskom klupskom prvenstvu, i odmah briljirao.
"Vezni red s Barellom, Calhanogluom i Sučićem čini se kao idealna formula za Chivua. Također, trener Intera predviđao je formaciju 3-4-1-2, ali je ovaj debi s 'dobrom starom' 3-5-2 formacijom odmah dao rezultat kojeg je bilo teško predvidjeti na početku. S ovako dobro organiziranim veznim redom, pitanje je hoće li se Chivu odreći jednog veznjaka. Iako je tek početak, jedna stvar se čini sigurnom, a to je da će Chivu rijetko igrati bez Petra Sučića", zaključila je Gazzetta.
Inter u drugom kolu dočekuje Udinese na San Siru gdje će tražiti još jednu uvjerljivu pobjedu i nastavak dobrog ulaska u sezonu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+