Gazzetta uoči utakmice s BiH otkrila zanimljiv podatak. Evo po čemu prednjače 'zmajevi'

Pred talijanskom nogometnom reprezentacijom je odlučujuća utakmica protiv Bosne i Hercegovine u Zenici nakon koje će se znati koja od dvije reprezentacije ide na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko. Utakmica na stadionu Bilino polje na rasporedu je večeras od 20.45 sati uz prijenos na Sport Klub 1.

Italija se nije plasirala na Mundijal već dva puta zaredom, zadnji puta su na svjetskoj nogometnoj pozornici nastupili u Brazilu 2014. 'Azzurre' očekuje paklena atmosfera u Zenici, a talijanski mediji puno pozornosti pridodaju njihovoj reprezentaciji. Gazzetta dello Sport najavila je utakmicu u današnjem tiskanom izdanju te naglasila da dvoboj Talijanima 'život znači'.

"Sva velika carstva u povijesti su se raspala pa tako i ono talijansko nogometno. Sad ta negativna spirala neuspjeha i propuštanja Svjetskih prvenstava može završiti u ne toliko nemogućim uvjetima u hladnoći i blatu Zenice. Igramo protiv Bosne, ne protiv Njemačke ili Engleske" - piše talijanski list u tekstu te nastavljaju:

"Džeko je sve rekao izjavom da smo 'u problemima ako se bojite Walesa, a priželjkujete nas'. Vrlo jednostavno - ako ćemo igrati kao Italija godinama, onda će sve biti u redu. U protivnom, čeka nas treća apokalipsa u nizu".

Međutim, otkrili su i jedan vrlo zanimljiv podatak. Reprezentacija BiH je napravila najviše prekršaja u devet kvalifikacijskih utakmica i play-offu.

"Bosna i Hercegovina igra s visoko uzdignutim glavama. Nije riječ o bog zna kako kvalitetnoj reprezentaciji, ali BiH igra sa srcem, hrabra je i fizički vrlo jaka. U skokovima može nauditi bilo kojoj reprezentaciji, a nimalo se ne srami prekršaja. Reprezentacija BiH napravila je 159 prekršaja u devet utakmica u skupini i play-offu - najviše od svih momčadi u kvalifikacijama. Dobili su i 25 žutih kartona tako da neće štedjeti ni Talijane" - piše u tekstu.