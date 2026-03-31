Gazzetta uoči utakmice s BiH otkrila zanimljiv podatak. Evo po čemu prednjače 'zmajevi'

Piše Issa Kralj,
U skokovima može nauditi bilo kojoj reprezentaciji, a nimalo se ne srami prekršaja. Reprezentacija BiH napravila je 159 prekršaja u devet utakmica u skupini i play-offu - piše talijanska Gazzetta dello Sport

Pred talijanskom nogometnom reprezentacijom je odlučujuća utakmica protiv Bosne i Hercegovine u Zenici nakon koje će se znati koja od dvije reprezentacije ide na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko. Utakmica na stadionu Bilino polje na rasporedu je večeras od 20.45 sati uz prijenos na Sport Klub 1. 

ANKETA Za koga ćete navijati u povijesnoj utakmici BiH i Italije?

Italija se nije plasirala na Mundijal već dva puta zaredom, zadnji puta su na svjetskoj nogometnoj pozornici nastupili u Brazilu 2014. 'Azzurre' očekuje paklena atmosfera u Zenici, a talijanski mediji puno pozornosti pridodaju njihovoj reprezentaciji. Gazzetta dello Sport najavila je utakmicu u današnjem tiskanom izdanju te naglasila da dvoboj Talijanima 'život znači'. 

"Sva velika carstva u povijesti su se raspala pa tako i ono talijansko nogometno. Sad ta negativna spirala neuspjeha i propuštanja Svjetskih prvenstava može završiti u ne toliko nemogućim uvjetima u hladnoći i blatu Zenice. Igramo protiv Bosne, ne protiv Njemačke ili Engleske" - piše talijanski list u tekstu te nastavljaju:

"Džeko je sve rekao izjavom da smo 'u problemima ako se bojite Walesa, a priželjkujete nas'. Vrlo jednostavno - ako ćemo igrati kao Italija godinama, onda će sve biti u redu. U protivnom, čeka nas treća apokalipsa u nizu". 

Međutim, otkrili su i jedan vrlo zanimljiv podatak. Reprezentacija BiH je napravila najviše prekršaja u devet kvalifikacijskih utakmica i play-offu.

"Bosna i Hercegovina igra s visoko uzdignutim glavama. Nije riječ o bog zna kako kvalitetnoj reprezentaciji, ali BiH igra sa srcem, hrabra je i fizički vrlo jaka. U skokovima može nauditi bilo kojoj reprezentaciji, a nimalo se ne srami prekršaja. Reprezentacija BiH napravila je 159 prekršaja u devet utakmica u skupini i play-offu - najviše od svih momčadi u kvalifikacijama. Dobili su i 25 žutih kartona tako da neće štedjeti ni Talijane" - piše u tekstu. 

