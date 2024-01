Gdje bi Josip Brekalo mogao igrati u prvoj postavi Hajduka?

Josip Brekalo (25) stigao je ovu nedjelju u Split pogledati Jadranski derbi Hajduka i Rijeke i potom obaviti posljednje formalnosti prije nego što i službeno postane novi igrač Hajduka na posudbu iz Fiorentine do kraja sezone.

Trener Mislav Karoglan s povremenim hrvatskim reprezentativcem, koji sanja mjesto u momčadi za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, dobit će širinu u ofenzivnom dijelu terena u borbi za prvi naslov prvaka nakon 19 godina.

Gdje će igrati Josip Brekalo?

Što se tiče pozicije u momčadi, ona je definirana, to je lijevo krilo. Dosta dugo je Brekalo patio u reprezentaciji i nije mogao igrati na toj poziciji jer je tamo standaradan bio Ivan Perišić, a sad ga taj isti Ivan Perišić čeka u Hajduku. Međutim, s obzirom na to da Perišić vjerojatno neće igrati do sredine travnja, onda će on ozbiljno konkurirati za tu poziciju.

Dosad je na njoj uglavnom igrao Leon Dajaku, koji se nije nešto posebno nametnuo, u nekim kombinacijama i Aleksandar Trajkovski. No prema nekim naznakama, dok Brekalo ne bude spreman, tamo bi trebao biti Laszlo Kleinheisler, barem ako je suditi po riječima sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa.

Kleinheisler se povlači u vezni red

Dakle, za početak će Brekalo igrati na lijevom krilu, što znači da će se Kleinheisler vjerojatno povući u vezni red. Kako i u kojim kombinacijama tek treba vidjeti jer se može dogoditi da Hajduk nekoga i proda do kraja prijelaznog roka pa se otvori standardna pozicija.

Što se Brekala tiče, to je sigurno lijevo krilo do dolaska Perišića, a kad se Ivan vrati na teren, on lako može konkurirati i na desnom krilu, to mu nije nikakav problem, igrao je to i u reprezentaciji, kao pomoć Emiru Sahitiju ili u nekoj drugoj opciji trenera Karoglana.

Moguća postava Hajduka (4-3-3)