- Prevrnuli smo svaki kamen u nadi da \u0107emo odr\u017eati prvenstvo u Norve\u0161koj. Sad je vrijeme da se pomirimo s tim da to nije mogu\u0107e u skladu s mjerama koje su kod nas na snazi. Po\u0161tujemo to. Vi\u0161e puta smo isticali da su norve\u0161ke vlasti svjetski prvak u kontroliranju epidemije i to \u0107u neprestano ponavljati -\u00a0dodao je Lio.

Jo\u0161 ranije Norve\u017eani su, kao i Danci, srezali organizaciju na jedan grad, u njihovom je slu\u010daju to bio Trondheim, a ondje su trebale igrati i hrvatske rukometa\u0161ice u skupini C protiv Ma\u0111arske, Nizozemske i Srbije. Tako\u0111er, planirana je bila i jedna skupina drugog kruga te finalni dio.

EHF sada u razgovorima s Danskom mora na\u0107i novo rje\u0161enje. Ostao je samo Herning, a jedan grad u ovim uvjetima to ne mo\u017ee izdr\u017eati. Mo\u017eda opcija ponovno postane\u00a0Frederikshavn koji je ranije otpao.

- Ve\u0107 smo u procesu tra\u017eenja rje\u0161enja i mogu\u0107nosti za organizaciju cijelog Europskog prvenstva u Danskoj. Vi\u0161e od toga u ovom trenutku ne mogu re\u0107i. Pred nama je iznimno te\u017eak problem, ali ako ga netko mo\u017ee rije\u0161iti, onda su to moji kolege u Danskom rukometnom savezu i na\u0161i fantasti\u010dni volonteri -\u00a0izjavio je predsjednik DHF-a\u00a0Per Bertelsen.

Ina\u010de, hrvatski izbornik pro\u0161li je tjedan objavio \u0161iri popis s 22 igra\u010dice za pripreme koje trebaju po\u010deti 23. studenog. Nema, na\u017ealost, te\u017ee ozlije\u0111ene prve golmanice Ivane Kapitanovi\u0107, a povratnice su Vidak, Mi\u010dijevi\u0107... Ima materijala.

Gdje će igrati Hrvatska? Dva tjedna prije početka Norvežani odustali od domaćinstva Eura

EHF sada u razgovorima s Danskom mora naći novo rješenje. Ostao je samo Herning, a jedan grad u ovim uvjetima to ne može izdržati. Možda opcija ponovno postane Frederikshavn koji je ranije otpao

<p>Dva tjedna prije početka Europskog prvenstva za rukometašice (3. - 20. prosinca) EHF se našao u ozbiljnom problemu. <strong>Norveška</strong>, jedan od suorganizatora s <strong>Danskom</strong>, odustala je od domaćinstva.</p><p>Razlog, naravno, ne treba pogađati. Zbog strogih pravila oko pandemije korona virusa Norvežani su morali poslati negativan odgovor na ultimatum iz EHF-a da se izjasne u roku nekoliko dana.</p><p>- Zahvalni smo za suradnju i razumijevanje na koje smo naišli kod naših suorganizatora, Europske rukometne federacije (EHF) i Danskog rukometnog saveza (DHF). Istovremeno, teška srca moramo priznati da nismo u mogućnosti organizirati prvenstvo u Norveškoj - izjavio je u priopćenju predsjednik Norveškog rukometnog saveza (NHF) Kare Geir Lio.</p><p>- Prevrnuli smo svaki kamen u nadi da ćemo održati prvenstvo u Norveškoj. Sad je vrijeme da se pomirimo s tim da to nije moguće u skladu s mjerama koje su kod nas na snazi. Poštujemo to. Više puta smo isticali da su norveške vlasti svjetski prvak u kontroliranju epidemije i to ću neprestano ponavljati - dodao je Lio.</p><p>Još ranije Norvežani su, kao i Danci, srezali organizaciju na jedan grad, u njihovom je slučaju to bio <strong>Trondheim</strong>, a ondje su trebale igrati i hrvatske rukometašice u skupini C protiv Mađarske, Nizozemske i Srbije. Također, planirana je bila i jedna skupina drugog kruga te finalni dio.</p><p>EHF sada u razgovorima s Danskom mora naći novo rješenje. Ostao je samo Herning, a jedan grad u ovim uvjetima to ne može izdržati. Možda opcija ponovno postane Frederikshavn koji je ranije otpao.</p><p>- Već smo u procesu traženja rješenja i mogućnosti za organizaciju cijelog Europskog prvenstva u Danskoj. Više od toga u ovom trenutku ne mogu reći. Pred nama je iznimno težak problem, ali ako ga netko može riješiti, onda su to moji kolege u Danskom rukometnom savezu i naši fantastični volonteri - izjavio je predsjednik DHF-a Per Bertelsen.</p><p>Inače, hrvatski izbornik prošli je tjedan objavio širi popis s 22 igračice za pripreme koje trebaju početi 23. studenog. Nema, nažalost, teže ozlijeđene prve golmanice Ivane Kapitanović, a povratnice su Vidak, Mičijević... Ima materijala.</p>