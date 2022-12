Gdje dolazi Ronaldo? Direktor je legenda Hajduka, a uvjeti 'boli glava': Doznajte sve o Al Nassru

Sretan sam što sam osvojio sve što sam zacrtao u europskom nogometu i osjećam da je pravo vrijeme da podijelim iskustvo u Aziji, rekao je Cristiano Ronaldo (37) nakon što je potpisao ugovor vrijedan 200 milijuna eura po sezoni sa saudijskim Al Nassrom, najbogatiji u svijetu sporta. Polovica od tog iznosa vezana je uz sportski dio, ostatak na marketinške aktivnosti.

Iako je prije nekoliko godina, pa i prije svega nekoliko tjedana, u razgovoru s Piersom Morganom zbog kojega mu je Manchester United raskinuo ugovor, napomenuo kako želi igrati na najvišem nivou, a ne na Bliskom istoku, brzo se predomislio. Ima i zašto, postat će milijarder.

Odlazi u Al Nassr iz glavnog grada Rijada, klub koji je osnovan 1955. godine. Do 1960. bio je to amaterski klub, a onda je šef postao saudijski princ Abdul Rahman bin Saud Al Saud.

Nakon tri godine izborio je prvu ligu, a tijekom 1970-ih i 1980-ih četiri puta bio prvak i osvojio još 12 kupova. U 1990-ima su stigla još dva naslova, Kraljev kup i Kup federacije. Osvojio je Al Nassr i azijski Kup pobjednika kupova i superkup, nastupio i na Svjetskom klupskom prvenstvu u Brazilu 2000.

Nakon umirovljenja zlatne trojke, kako su zvali Majeda Abdullaha, Fahda Al-Herafyja i Mohaisna Al-Jam'aana, počeli su problemi. U sezoni 2006/07. Al Nassr se u zadnjem kolu spasio od ispadanja, no tad je opet krenuo uspon. Do danas je osvojio još tri naslova, Prinčev kup, dva superkupa, ali u azijskoj Ligi prvaka nije imao zapažene rezultate.

Momčad vodi Rudi Garcia, bivši trener Lillea, Rome, Marseillea i Lyona. Stigao je tamo u lipnju, a kroz povijest su Al Nassr trenirala četvorica Hrvata. Rodion Gačanin 2008., Dragan Skočić 2011., Zoran Mamić 2016.-2017. i Alen Horvat 2020.-2021.

Nije to jedina poveznica Al Nassra i Hrvata, aktualni tehnički direktor je legendarni hajdukovac Goran Vučević (51).

- Posao tehničkog direktora Al Nassra identičan je poslu sportskog direktora bilo kojeg ozbiljnog kluba u Europi. Moj zadatak je dovođenje igrača i trenera te osiguranje da klub normalno funkcionira u sportskom segmentu. Obavio sam jako puno razgovora, što je za mene jedno jako veliko i vrijedno iskustvo, a ono što mogu naglasiti je da sam u potrazi za trenerom pregovarao s najjačim imenima na tržištu, i da nitko nije u startu kazao da ga ne zanima i da ne želi doći. Znači da je ova sredina prepoznata kao vrlo poželjna - rekao nam je nedavno Vučević.

Al Nassr igra na stadionu Mrsool Park kapaciteta 25.000 mjesta na kojem je trebala igrati i hrvatska nogometna reprezentacija uoči Svjetskog prvenstva, no došlo je do promjene u zadnji tren zbog lošeg stanja terena. Inače, saudijska liga ima uvjete daleko bolje nego u HNL-u, smatra Vučević.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Po infrastrukturi ne može, tu je Saudijska Arabija daleko ispred, a što se tiče igračkog kadra... Često me to pitaju i ja svima odgovaram na isti način. Zamislite da recimo moj Hajduk sada u prijelaznom roku kupi osam igrača Porta, Benfice, Napolija... To vam je moj odgovor. Teško je uspoređivati lige, pogotovo jer je ovdje sve drugačije, drugačija je kultura, u ljetnom razdoblju sve se odvija noću kad su temperature prihvatljive, a na to se treba adaptirati - rekao nam je.

Vučević zasad ne planira odlazak iz Rijada, a s obzirom na Ronaldov dolazak, zašto i bi?

- Ugovor me veže do ljeta, ne znam kakvi su planovi kluba niti razmišljam o tome. Smatram da sam odradio dobar posao, da sam se dobro adaptirao na sredinu i zahtjeve kluba, ali o tome ne mogu ja suditi, to moraju procijeniti neki drugi ljudi i odlučiti o nastavku suradnje. Ja sam otvoren za tu opciju - kazao nam je prošli mjesec.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Najvrjedniji eksponat u svlačionici Al Nassra, uz Ronalda, Brazilac je Talisca (28) kojega Transfermarkt cijeni na 14 milijuna eura. Igrao je ranije za Benficu i Bešiktaš.

Nogometni zaljubljenici poznaju i kamerunskog reprezentativca Vincenta Aboubakara (30) koji je srušio Brazil na SP-u, a ranije igrao, između ostalih, za Porto i Bešiktaš. Tu je i kolumbijski golman David Ospina (34) koji je ljetos stigao nakon isteka ugovora s Napolijem. Od stranaca, tu je i jedan Španjolac (Álvaro González), Bjelokoščanin (Ghislain Konan) i Uzbekistanac (Jaloidin Mašaripov), sve ostalo su Saudijci. Svi će oni zbog Ronalda sad biti u žiži svjetske javnosti.

