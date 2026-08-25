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UZVRAT KOD VIKINGA

Gdje gledati Dinamo u uzvratu protiv Vikinga za Ligu prvaka?

Piše Ivan Tomašković,
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Gdje gledati Dinamo u uzvratu protiv Vikinga za Ligu prvaka?
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Prvi susret na Maksimiru prije sedam dana završio je 2-2. Uzvratni susret igra se u srijedu, 26. kolovoza u 21 sat

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Pred nogometašima Dinama ostala je jedna prepreka u kvalifikacijama za Ligu prvaka. 'Modri' u srijedu u Stavangeru igraju uzvratnu utakmicu 4. pretkola Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. 

Prvi susret na Maksimiru prije sedam dana završio je 2-2. Uzvratni susret igra se u srijedu u 21 sat.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Utakmicu ćete moći pratiti na prvom programu Arene Sport koja je vlasnik TV prava za Ligu prvaka, ali i na drugom programu HRT-a, tako da će ona biti besplatno dostupna diljem Hrvatske. Studijska emisija kreće u 20:15, a slijedi prijenos od 21 sat. 

Podsjetimo, drugo kolo kvalifikacija za LP, u kojem je Dinamo bio bolji od švicarskog Thuna, prenosio je RTL. Treće kolo kvalifikacija između Dinama i Kauno Žalgirisa prenosio je MaxSport, a zadnje kolo prenosi vlasnik TV prava za Ligu prvaka, a to je Arena Sport. 

Uzvratnu utakmicu u Stavanger također, kao što smo spomenuli, prenosi HRT 2. 

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

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