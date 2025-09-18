Gdje gledati Hajduk - Dinamo? Utakmicu prenose dva kanala

U subotu s početkom u 17 sati, uz televizijski prijenos na MAXSportu 1, oči hrvatske nogometne javnosti bit će uprte u Split, gdje će na rasprodanom Poljudu snage odmjeriti Hajduk i Dinamo. Najveći derbi hrvatskog nogometa dolazi u trenutku kada su oba kluba bodovno poravnata na vrhu ljestvice s 13 bodova, nakon poraza u posljednjem kolu.

Gledajući dugoročnu statistiku u HNL-u, Dinamo je osjetno uspješniji. Od 79 odigranih prvenstvenih derbija, "modri" su slavili 36 puta, Hajduk 20, dok su 22 utakmice završile neriješeno. Međutim, posljednjih godina situacija se promijenila. U zadnjih osam prvenstvenih dvoboja, Hajduk je slavio čak četiri puta, a Dinamo samo dvaput. Splićani su očito pronašli recept za svog najvećeg rivala i na Poljudu više nemaju kompleksa.

Unatoč porazu od Gorice i činjenici da igraju na gostujućem terenu, kladionice vide Dinamo kao blagog favorita. Koeficijent na pobjedu "modrih" kreće se oko 2,30, dok je na pobjedu Hajduka oko 2,50. Remi se procjenjuje s kvotom od otprilike 3,40. Zanimljivo je da je Hajduku, unatoč porazu u Varaždinu, koeficijent za osvajanje naslova pao s 4 na 3,50, što pokazuje da kladionice i dalje ozbiljno računaju na Splićane u borbi za titulu.

Okršaj na Poljudu bit će više od obične utakmice. To je borba za prvo mjesto, za prekid lošeg niza i za ogroman psihološki poticaj za nastavak sezone. S ispunjenim tribinama i tenzijama na vrhuncu, spektakl je zajamčen.

Uvodna studijska emisija na MAXSportu 1 počinje u 16 sati, a kanal je dostupan gledateljima putem MAXtv-a u osnovnom paketu, paketu Gledaj SVE MIX na Iskon.Play TV-u i L paketu na EVOtv-u. Utakmicu prenosi i Hajduk Digital TV koji je dostupan u odvojenom paketu na MAXtv-u u Hrvatskoj (dva eura mjesečno) i HOME.TV-u u Bosni i Hercegovini (3 KM mjesečno).