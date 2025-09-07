Gdje gledati Hrvatska - Crna Gora? 'Vatreni' prvi put protiv 'sokolova' za korak bliže SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija na Maksimiru nastavlja put prema Svjetskom prvenstvu 2026., a s druge strane terena stajat će Crna Gora (ponedjeljak, 20.45, Nova TV). Ipak, ovo nije samo još jedna kvalifikacijska utakmica, nego dvoboj nabijen emocijama, taktičkim preinakama i pričama koje sežu daleko izvan zelenog travnjaka.

U Zagreb, na stadion gdje je i sam postao legenda, vraća se Robert Prosinečki, ovoga puta kao izbornik protivničke momčadi. Istovremeno, Zlatko Dalić povlači neočekivane poteze u obrani, dok tribine s nestrpljenjem iščekuju pozdraviti kapetana Luku Modrića u, možda, njegovom posljednjem službenom nastupu na maksimirskom stadionu.

'Veliki Žuti' protiv svojih

Velika priča oko utakmice svakako je povratak Prosinečkog u Zagreb. Jedan od najvećih igrača u povijesti hrvatskog nogometa i član legendarne generacije "vatrenih" iz 1998., "Veliki Žuti" sada vodi reprezentaciju Crne Gore s ciljem da pomrsi račune svojoj domovini. Njegov dolazak na Maksimir izaziva posebne emocije, kako kod navijača, tako i zasigurno kod njega samog.

Crna Gora, poznata pod nadimkom "sokolovi", pod vodstvom Prosinečkog pokazuje borben i organiziran nogomet. Iako su u prošlom kolu poraženi od Češke 2-0, dolaze u Zagreb s namjerom da iznenade favoriziranog domaćina. Za Hrvatsku, koja trenutačno drži drugo mjesto u skupini s devet bodova (tri manje od vodeće Češke, ali i s dvije utakmice manje), pobjeda je imperativ kako bi zadržala kontrolu nad svojom sudbinom na putu prema Sjevernoj Americi.

Zagreb: Hrvatska protiv Engleske u drugom kolu kvalifikacija za SP | Foto: Sandra Krunic/Pixsell

Dalićeva rješenja

Izbornik Zlatko Dalić suočio se s problemima na poziciji lijevog beka nakon skromnije predstave i minimalne pobjede na Farskim Otocima. Borna Sosa nije zadovoljio kriterije i trebao bi se preseliti na klupu, a njegovo mjesto zauzeti povratnik u reprezentaciju Josip Stanišić.

Branič minhenskog Bayerna propustio je posljednje okupljanje zbog najljepšeg mogućeg razloga. Nakon što je u siječnju 2024. dobio sina, obitelj Stanišić postala je bogatija za još jednog člana, kćer, zbog čijeg je rođenja dobio nekoliko dana slobodno. Ipak, Stanišić se hitno priključio momčadi u Zagrebu i, iako će odraditi samo jedan trening s ekipom, Dalić ga vidi kao rješenje na lijevoj strani obrane, poziciji koju povremeno pokriva i u svom klubu. Ovaj potez pokazuje Dalićevu odlučnost da reagira na slabosti u igri i iskoristi polivalentnost igrača koje ima na raspolaganju.

Posljednji ples kapetana?

Svaka utakmica Luke Modrića u dresu reprezentacije posljednjih godina nosi sa sobom dozu nostalgije i pitanje je li posljednja. Iako nema službene potvrde da će susret protiv Crne Gore biti njegov oproštaj od Maksimira, barem u natjecateljskim utakmicama, sve vodi prema tome. Kapetan se od Dinama i maksimirskog stadiona emotivno oprostio još davne 2008., no ovaj nastup mogao bi biti njegov zadnji natjecateljski ples pred zagrebačkom publikom u svetom dresu.

Neovisno o službenim najavama, nema sumnje da će maksimirske tribine gromoglasnim pljeskom i ovacijama pozdraviti svaki Lukin dodir s loptom, odajući počast maestru koji je ispisao najljepše stranice hrvatskog nogometa.

Problemi u gostujućem taboru

Dok se Hrvatska priprema za nogometni praznik, u crnogorskom taboru tinja sukob. Najvatrenija navijačka skupina, "Ultra Crna Gora", objavila je bojkot i najavila nedolazak u Zagreb. Razlog je, kako navode crnogorski mediji, sukob s Nogometnim savezom Crne Gore, koji im navodno nije želio financijski pomoći oko organizacije putovanja.

Navijači su svoje nezadovoljstvo iskazali i tijekom utakmice s Češkom, kada su nakon 30 minuta prestali s navijanjem i u tišini odgledali ostatak susreta. U oštrom priopćenju zatražili su javnu ispriku saveza, poručivši da neće dolaziti na utakmice dok se njihovi zahtjevi ne ispune. Stoga je vrlo izgledno da će Crnogorci na Maksimiru biti bez podrške svojih najvjernijih navijača.

Hrvatska je favorit po kladionicama (koeficijent 1,20 naspram čak 13), no utakmice poput ove često pišu nepredvidive priče. Sudi Nijemac Felix Zwayer, a Maksimir očekuje još jednu veliku nogometnu predstavu.