Nakon tjedan dana predaha, vraća nam se naša najdraža Liga prvaka. Na meniju je večeras osam utakmica, a specijalitet večeri u drugom kolu čine prošlogodišnji polufinalisti Manchester City i PSG.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi u Parizu

U moru bezbroj sjajnih utakmica program od 18.45 otvaraju Šahtar protiv Intera te Ajax protiv Bešiktaša. Nakon dva uzastopna ispadanja u grupnoj fazi Lige prvaka, Inter ove godine želi otići što dalje, pun samopouzdanja nakon osvajanja Serie A nakon 11 godina. No, ni ove sezone nije dobro krenulo. Unatoč dominaciji, Real Madrid je s 1-0 bio bolji na Giuseppe Meazzi, a sada Nerazzurri odlaze na gostovanje kod neugodnog Šahtara zbog kojeg su prošle sezone ostali bez europskog proljeća.

Oba puta bilo je 0-0, a na kraju su Ukrajinci bacili Talijane na dno, osvojili treće mjesto i plasirali se u Europsku ligu. Ovaj put Inter izgleda daleko ozbiljnije i spremnije za velike stvari, a Šahtar ove sezone baš i ne izgleda bajno. U prvom kolu iznenađujuće su u Tiraspolu izgubili od debitanta Šerifa (2-0).

Roberto de Zerbi za ovaj susret neće računati na Moraesa i Trubina, a Simone Inzaghi je ostao bez Sensija, Corree te Christiana Eriksena kojeg nema već dulje vrijeme, dok se od prve minute očekuje nastup hrvatskih reprezentativaca Marcela Brozovića i Ivana Perišića. Utakmica počinje u 18.45 u Kijevu, a prijenos je na Areni Sport 7.

U isto vrijeme će u Amsterdamu snage odmjeriti Ajax i Bešiktaš. Nizozemski klub je u prvom kolu pokazao snagu i demolirao Sporting s 5-1, a fantastičan je bio Sebastian Haller koji je utrpao četiri gola.

Bešiktaš je u prvom kolu izgubio od Borussije Dortmund, ali stadion turskog prvaka mogao bi se slobodno pretvoriti u bolnicu. Na čak deset igrača ne može računati trener Sergen Yalcin, a među njima nema Domagoja Vide koji je upitan i za reprezentativno okupljanje. Prijenos je na Areni Sport 8.

Nakon teniskog poraza od Manchester Cityja (6-3), Leipzig će na domaćem terenu od 21 sat tražiti prvu pobjedu ove sezone protiv neugodnog Club Bruggea. Belgijci su pokazali zaista jako dobar nogomet u prvom kolu gdje su senzacionalno uzeli bod moćnom PSG-u.

Bez obzira na to što su kvalitetom najtanji u ovoj grupi i teško je vjerovati da mogu do europskog proljeća, žele pošteno namučiti svakog protivnika. Za domaće će večeras konkurirati Joško Gvardiol koji je u subotu izašao zbog predostrožnosti i nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi, a udarac za Leipzig je definitivno izostanak Danija Olma. Prijenos susreta je na Areni Sport 1.

U istoj skupini čeka nas derbi večeri između PSG-a i Manchester Cityja, jednih od favorita za osvajanje Lige prvaka. Parižani su u prvom kolu neočekivano kihnuli u Bruggeu i osvojili tek bod, a momčad Pepa Guardiole je pokazala silu i sa 6-3 slavila protiv Leipziga. Očekujemo pregršt sjajnih poteza i golova, a kako i ne kada u svakoj momčadi igraju pravi majstori.

Neymar, Mbappé, Messi, Hakimi na jednoj strani, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Bernardo Silva na drugoj. Veliko pitanje bilo je hoće li Messi zaigrati protiv svog učitelja Guardiole. Argentinac u pobjedi protiv Lyona nezadovoljan izašao iz igre, mnogi su potencirali kako je riječ o sukobu s trenerom Pochettinom, ali na kraju je zbog ozljede koljena propustio dvije utakmice. Bio je upitan i za ovaj susret, no možemo večeras očekivati njegov nastup. Messi se još nije prilagodio na Parku Prinčeva i daleko je od izdanja na koje nas je naviknuo, ali ipak. To je Leo Messi.

- To je tolika količina kvalitete da nemam pojma kako ih zaustaviti. Toliko su dobri, imaju toliko talenta, nemoguće ih je kontrolirati. Morat ćemo se dobro braniti kada nemamo loptu i tjerati ih da trče kad je imamo. Oni su svi nevjerojatni igrači, to svi znaju. Individualno su fenomenalni, ali i zajedno - kazao je trener Cityja uoči susreta.

Nakon što je s Messijem osvojio brojne trofeje, Pep je igrao protiv svog miljenika s Bayernom, a sada će ga pokušati srušiti i s građanima. No, ovaj put nije u pitanju Barcelona.

- Igrali smo jedan protiv drugog i kad sam bio u Bayernu. Sada on više nije u Barceloni i ljudi su počeli to prihvaćati. Prije to nismo mogli ni zamisliti, ali dogodilo se. Bitno je samo da je sretan u Parizu.

Pochettino neće računati na Bernata, Di Mariju, Kurzawu i Ramosa, upitni su Verratti i Dagba, a Guardiola na Mendyja i Steffena, dok su upitni Zinčenko i Gündogan. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni Sport 7. HT je poručio kako je za ovu prigodu omogućio gledanje svim korisnicima MAXtv-a bez dodatne naknade.

Od 21 sat na Areni 3 nas čeka još jedan šlager večeri između Milana i Atletico Madrida. U svom povratku u Ligu prvaka nakon deset godina Rossoneri su u prvom kolu sjajno parirali Liverpoolu na krilima našeg Ante Rebića, no na kraju su izgubili 3-2.

Atletico Madrid je u prvom kolu osvojio tek bod protiv Porta, ove sezone ne briljira igrom i provlači se u domaćoj ligi pa je pitanje kako će momčad Diega Simeonea reagirati na napadački Milan koji igra jako dobro. Zlatana Ibrahimovića i dalje nema, fale i Krunić te Florenzi, ali tu je Ante Rebić koji bi trebao zaigrati od prve minute.

U istoj skupini Liverpool će na gostovanju kod Porta tražiti drugu pobjedu ove sezone. Neće biti Firmina, Thiaga, Elliotta i Minamina, ali sve osim uvjerljive pobjede momčadi Jürgena Kloppa bi bilo iznenađenje. Porto neće računati na Mbembu i Marchesina, a prijenos susreta je na Areni 8.

Nakon pobjede nad Bešiktašom, Borussia Dortmund na domaćem terenu od 21 sat lovi drugu pobjedu u skupini protiv Sportinga. I njemačka momčad ima velikih problema s ozljedom pa Marco Rose neće računati na Coulibalyja, Schmelzera, Zagadoua, a upitni su Brandt, Can, Haaland, Hazard, Reus, Reyna, Schulz. Za prvi sastav će konkurirati Marin Pongračić. Gostima fali tek Pedro Gonçalves. Prijenos je na Areni 5.

Nakon duge pauze himna Lige prvaka konačno će se čuti na Santiago Bernabeuu. U goste Realu dolazi neugodni Šerif koji je prvo na putu do Lige prvaka izbacio Dinamo, a onda u prošlom kolu senzacionalno pobijedio Šahtar. Naravno, Španjolci su ogromni favoriti, ali Moldavci su pokazali da nisu zalutali u najelitnije europsko natjecanje i da žele ostaviti trag. Real je prošle sezone izgubio na domaćem terenu od Šahtara, zašto ne bi i Šerif zaprijetio?

Carlo Ancelotti i dalje muku muči s ozljedama pa neće računati na Ceballosa, Carvajala, Kroosa, Marcela i Mendyja, a upitni su Alaba, Bale i Jović. Moldavcima nema Belousova, Plesca, Juliena i Kyaboua. Luka Modrić trebao bi zaigrati od prve minute, a prijenos je na Areni 9.

