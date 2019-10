Gdje gledati susret iz Cardiffa između Hrvatske i Walesa..

Pobjeda na Poljudu protiv Mađarske (3-0) probudila je neke nove emocije u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Bila je to utakmica za pamćenje, 32.000 ljudi na tribinama, a tri gola u mađarskoj mreži. Čak četiri godine čekali smo da 'vatreni' zaigraju na Poljudu, no vrijeme je za nove izazove.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Euforije nema i ne smije je biti jer još ništa nije gotovo. Sjetimo se samo tog osjećaja nakon pobjede protiv Slovačke. Malo smo previše poletjeli i prizemljili su nas Azerbajdžanci (1-1) Pobjedom nad Mađarskom samo smo se približili Euru, ali ne ga i osigurali. Ali to možemo već protiv Walesa u Cardiffu.

Hrvatska danas u Cardiffu od 20 i 45 igra protiv Velšana u 7. kolu kvalifikacija za Euro. Slovačka i Wales odigrali su 1-1 (Kucka 53 / Moore 25) i 'vatreni' pobjedom u nedjelju u Cardiffu mogu osigurati Euro. U tom slučaju imali bi 16 bodova i Mađarska (9 bodova) i Wales (7 bodova) teoretski nas ne bi mogli stići.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Utakmica će se prenositi na programu Nove TV od 20 sati i 45 minuta, a uvodna emisija počinje pola sata ranije. Također, live stream utakmice možete pratiti i putem portala Gol.hr.

I sam Dalić stišava euforiju te govori kako se ne smije dogoditi Azerbadžan i opuštanje igrača.

- Nismo još sve složili, ali svjesni smo da moramo nekoga odmoriti. Bili smo u maksimalnom naporu u Splitu i moramo voditi računa da se ne ponovi ono od zadnji put. Naš veliki respekt za Wales jer smo u Osijeku imali puno problema i teško smo dobili tu utakmicu. Svjesni smo da im igra jedino pobjeda da bi ostali u borbi za prvo i drugo mjesto. Momčad koja ima Balea u ekipi je momčad za respekt, ali nije on sam. Imat ćemo problema s mladim brzim igračima kao što je James - rekao je izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zlatko Dalić je protiv Mađara imao nedoumice oko sastava, ali na kraju su Josip Brekalo i Nikola Vlašić završili na klupi. No netko od njih dvojice mogao bi večeras započeti u prvoj postavi. Marcelo Brozović neće igrati zbog žutih kartona, a društvo Luki Modriću trebao bi praviti Mateo Kovačić. No naravnom postoji mogućnost i da Dalić preseli Rakitića na zadnjeg veznog, a između Rebića i Perišića stavi Nikolu Vlašića, To su samo nagađanja, a i sam je izbornik rekao kako će napraviti neke promjene u napadačkom dijelu.

- Neće biti puno promjena. Brozović koji ne može i eventualno još dvije promjene. I to u napadu, obranu nećemo mijenjati - kazao je izbornik.

Hrvatska je posljednji put u Walesu igrala 2013. godine, a tada su nas domaćini baš namučili. Vodili su golom Balea iz penala, a naši nogometaši preokrenuli su tek krajem drugog dijela golovima Dejana Lovrena i Eduarda da Silve, a izbornik je bio Igor Štimac.

Foto: EXPA/PIXSELL

Sudi nam stari znanac

Utakmicu će nam suditi Nizozemac Bjorn Kuipers s kojim je sako dobro znamo. On je sudačka klasa, a Hrvatskoj je jako sretan. Nizozemac je jedan od najboljih sudaca na svijetu, a Hrvatska je kad je on sudio dobila četiri od šest utakmica.

Prvi put nam je sudio u kvalifikacijama za Euro 2012. godine kad smo u gostima pobijedili Latviju 3-0- Zatim na Euru u Poljskoj i Ukrajini 2012. godine kad su "kockasti" dobili Irsku 3-1.

Isključio je opravdano Marija Mandžukića u drugoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. godine kad je Hrvatska u Maksimiru pobijedila Island 2-0.

Vodio je i utakmicu Italija - Hrvatska 1-1 na Giuseppe Meazzi. Utakmica je bila prekinuta zbog baklji i dimnih bombi koje su ubacivali hrvatski navijači. Kuipers je bio milostiv, na kraju su se momčadi vratile na travnjak i igralo se do kraja.

Na Euru 2016. godine vodio je utakmicu u kojoj je Hrvatska pobijedila Španjolsku 2-1 u posljednjem kolu skupine. Posljednji nam je put sudio u studenom 2017. godine kad je u Pireju Hrvatska remijem 0-0 protiv Grčke osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo na kojemu je osvojila srebro.

Protiv Engleske u polufinalu i Francuske u finalu, bio je četvrti sudac. S njim smo na travnjaku dvaput dosad osigurali nastup na Mundijalu. Sad nam i treći put može biti sretan. U Walesu u nedjelju možemo osigurati Euro. Neka se nastavi tradicija s Kuipersom.