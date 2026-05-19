Gdje gledati večer odluke u Premiershipu? City mora dobiti, Tottenham ima priliku za spas

Utorak navečer donosi mogući rasplet drame koja tjednima trese engleski nogomet. U dva ključna dvoboja pretposljednjeg kola, Manchester City na gostovanju kod Bournemoutha (20.30, Arenasport 2) traži pobjedu koja ga ostavlja u utrci za naslov prvaka, dok se u londonskom derbiju Tottenham na Stamford Bridgeu bori za prvoligaški život protiv Chelseaja (21.15, Arenasport 1). Sve se to događa usred informacija kako Pep Guardiola napušta "građane" na kraju sezone.

Iako službene potvrde još nema, britanski mediji, pozivajući se na izvore bliske klubu, tvrde kako je Španjolčeva desetogodišnja era na Etihadu došla do kraja. Odluka o odlasku navodno je konačna, bez obzira na to hoće li City na kraju podići još jedan trofej Premiershipa. Da bi to mogao, mora pobijediti i nadati se kiksu vodećeg Arsenala u zadnjem kolu. Pritisak je golem, a Guardiola ga pokušava kanalizirati u potpunu koncentraciju. Nakon subotnjeg osvajanja FA kupa protiv Chelseaja, slavlja nije bilo.

​- Idemo kući, neće biti ni jedno pivo - kratko je poručio Guardiola, jasno dajući do znanja da su sve misli usmjerene isključivo na prvenstvo.

Pred njegovom momčadi je izazov koji je slikovito opisao kao "posjet zubaru". Protivnik je Bournemouth, momčad koja ne zna za poraz u posljednjih 16 prvenstvenih utakmica i bori se za povijesni plasman u Ligu prvaka. Za razliku od Cityja, koji igra u ritmu svaka tri dana, domaćini su imali deset dana za pripremu ovog dvoboja.

​- Ne daju ti disati. Očekujem nevjerojatno intenzivnu utakmicu. Jedina šansa koju imamo jest da pobijedimo. Moramo prekinuti njihov niz, inače je za nas sve gotovo - izjavio je menadžer Cityja.

Gvardiol i Kovačić na testu

Važnu ulogu trebali bi imati i hrvatski reprezentativci. Međutim, stanje u svlačionici daleko je od idealnog. Joško Gvardiol, koji se vratio nakon loma noge, bio je iznenađenje u sastavu protiv Crystal Palacea, no na finalu FA kupa nije bio ni u zapisniku, neki su na Wembleyu primijetili i da šepa. Njegov nastup protiv Bournemoutha je pod velikim upitnikom, što bi bio ogroman hendikep za obranu Cityja.

Osim toga, ključni veznjak Rodri vratio se nakon ozljede, ali je protiv Chelseaja izdržao tek sat vremena i djelovao potpuno iscrpljeno pri izlasku s terena. Iscrpljenost je vidljiva na cijeloj momčadi, a uloga Matea Kovačića, kao igrača koji iskustvom može donijeti mirnoću u ključnim trenucima, mogla bi se pokazati presudnom, uđe li s klupe. City se bori za naslov, ali se istovremeno bori i s vlastitim umorom i ozljedama u najgorem mogućem trenutku.

Tottenhamu dovoljan i bod za spas

Dok se na jugu Engleske vodi bitka za vrh, u zapadnom Londonu traje borba za goli ostanak. Tottenhamu je u gradskom derbiju protiv Chelseaja dovoljan i bod da osigura ostanak u Premiershipu. U slučaju poraza, o njihovoj sudbini odlučivalo bi se u dramatičnom posljednjem kolu protiv Evertona, uz osluškivanje rezultata West Hama.

Momčad Roberta De Zerbija u posljednje četiri utakmice ne zna za poraz, što im ulijeva optimizam, ali tradicija im nimalo ne ide u prilog. Naime, Spursi na Stamford Bridgeu nisu slavili još od travnja 2018., u posljednjih devet posjeta.Chelsea, s druge strane, također ima imperativ pobjede u borbi za europska natjecanja, što jamči beskompromisnu utakmicu.

​- Moji igrači moraju biti spremni odigrati s ponosom, raditi na terenu i pokušati doći do tri boda. Ali moramo zadržati ravnotežu. Još nismo sigurni - poručio je oprezni De Zerbi.

Dobra vijest za njega je povratak prvog golmana Guglielma Vicarija nakon operacije, no talijanski stručnjak još nije odlučio hoće li ga odmah vratiti među stative. Dodatne probleme stvaraju ozljede ključnih ofenzivaca, jer Dominic Solanke sigurno propušta utakmicu, dok James Maddison nije spreman za svih 90 minuta.

*uz korištenje AI-ja