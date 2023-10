Gdje je nestao Livaja? Nema ga već pet utakmica, a na Rujevici je dobio samo jedan duel?!

Marko Livaja je, bez ikakve dvojbe, najbolji igrač Hajduka. I takve igrače uvijek treba držati na terenu do zadnje minute jer im je dosta jedan potez, jedna sekunda da naprave ono što od njih očekujete. Takav je bio Marko Livaja od dolaska u Hajduk. Sjetite se Varaždina kad Hajduka gotovo nije bilo na terenu, stvarali su Varaždinci šanse, a onda jedan briljantni potez Livaje i gol. Ili Maksimira i briljantnog loba, kada je raširenih ruku krenuo prema Torcidi? Ili, ako hoćete, opet Maksimira i primanja lopte s igračem na leđima i gol Livakoviću?

To je bio Marko Livaja. No takvog Livaje sada nema. Za početak, pogledajmo statistiku s utakmice na Rujevici. Livaja je imao svega 15 dodira s loptom i samo pet od devet točnih dodavanja. Pet. Od devet. Nadalje, imao je šest izgubljenih posjeda, a dobio je samo jedan od osam duela. Jedan. Od osam. Ako vas netko tako izdominira u duelima, onda je jasno da nešto ne štima.

Jer, ako vam tehnički najbolji igrač ima svega 56 posto točnih dodavanja, odnosno, svako drugo ide u ništa, onda je teško tražiti nešto više od tri poraza u posljednjih pet utakmica. Ovo mu je šesta prvenstvena utakmica u kojoj nije zabio gol, a to mu se nije dogodilo posljednjih godinu i pol. A od tih šest utakmica u kojima nije zabio, Hajduk je izgubio tri. I to je jasan pokazatelj krize.

Marko Livaja u HNL-u - statistika u zadnjih pet utakmica:

Imao je Livaja, kao što smo spomenuli, i niz od sedam ligaških utakmica bez gola, no Hajduk je imao četiri pobjede i tri remija, a Livaja je bio puno opasniji nego sada. Sudjelovao je u igri, sada kao da se ugasio.

Livaja nije pretjerano dobar u obrambenim zadacima, nije najbolji ni u presingu i napadu na protivničku zadnju liniju, no to je nadoknađivao golovima i asistencijama. No što sad kad nema golova? Uostalom, vratimo se opet na Rujevicu. Hajduk je najbolju priliku imao upravo nakon presinga i pritiskanja Rijekine obrane, kada je Melnjak pogodio stativu. No to je bilo u prvih pet minuta, nakon toga - ništa.

U sezoni kad bi trebao loviti prvo mjesto Hajduk u zadnjih pet utakmica ima tri poraza. Pobjeda protiv Dinama malo je zamaskirala tu činjenicu, no ako se Livaja ne probudi, teško će Hajduk ostati u utrci za naslov. Hajduk je čvrst, dolazak Zvonimira Šarlije, koji je najbolji stoper lige, odličan je potez. Hajduk je, zajedno s Goricom, primio najmanje golova u ligi, no problem je što je zabio manje od Slaven Belupa! Hajduk je zabio 13, Belupo 14. A momčad koja, uz dužno poštovanje Koprivničanima, zabije manje golova od Slavena teško može biti prvak.

Smije li reagirati Leko i staviti Livaju na klupu? E, to je pitanje na koje nitko ne zna odgovor. Bi li trener Hajduka u sljedećem kolu protiv Osijeka, ne bude li opet na nivou, smio zamijeniti Marka Livaju? I hoće li navijači Hajduka zamjeriti takav potez Leki? Odnosno, bi li kod takvog poteza zvižducima bio ispraćen Leko ili Livaja?

Livaja je Hajduk, reći će navijači. I to je točno. No, ako je ovakav Livaja Hajduk, onda će naslov teško sletjeti na Poljud. Nekako se čini da bi rezultati bili puno bolji kada bi Hajduk bio - Šarlija. Srčanost kojom igra pravi je putokaz kako bi igrači Hajduka trebali izgledati na terenu. Jer srčanost i borbenost ti nitko ne može osporiti. A njih kao da nema kod nekih igrača.... I ne samo kod Livaje...

Krovinovića nema i duže od pet utakmica, Odjidja-Ofoe igra veteranski nogomet, Dolček ne bi dodao ni da ga "strijeljaju"... Sve su to razlozi zašto i Livaje nema. Jan Mlakar bio je jedini igrač koji ga je rasteretio, koji bi napravio svoj dio posla kako bi Livaja napravio svoj. Nažalost po Livaju, Mlakara više nema. I Livaja mora sve sam. A tako ne ide.

Niti je Hajduk protiv Dinama dobio prvenstvo, niti ga je protiv Rijeke izgubio. No hoće, ne probudi li se Livaja. On je trenutno van ičega. Umjesto da je unutar svega...