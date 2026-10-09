Gdje je nestao Petković, gdje se skrivao? Njegov klub se oglasio

Bivši nogometaš i kapetan Dinama Bruno Petković i dalje čeka povratak treninzima s ostatkom momčadi Kocaelispora, a novih informacija o njegovu oporavku zasad nema. Hrvatski napadač je u procesu individualnog rada, dok su turski mediji upozorili da ga klub nije spomenuo u posljednjem izvještaju o zdravstvenom stanju igrača.

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Kocaelispor je 6. listopada objavio nove informacije o ozlijeđenim nogometašima. Prema klupskom izvještaju, šest igrača vratilo se treninzima s momčadi, dok su dvojica započela individualni rad na travnjaku. Petković se nije našao ni u jednoj od tih skupina, a klub nije objavio dodatno pojašnjenje njegova trenutačnog stanja.

Posljednje detaljnije objašnjenje Petkovićeva zdravstvenog stanja Kocaelispor je objavio 16. rujna. Napadač se ozlijedio tijekom priprema, a klub je tada izvijestio da je završena terapija akutne ozljede i rehabilitacija. Riječ je ozljedi kvadricepsa, točnije o rupturi mišića. Transfermarkt piše kako bi se Hrvat u sastav mogao vratiti već ovog vikenda; njegov klub u nedjelju ide na teško gostovanje kod Bešiktaša.

Portreti hrvatski nogometnih reprezetativaca | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kocaelispor mu je odredio poseban program funkcionalnog razvoja mišićnih sposobnosti predviđen u trajanju od četiri do šest tjedana, kako bi se napadač u potpunosti oporavio i bio 100 posto spreman za nastup. Turci ne žele brzati njegov povratak i riskirati dodatno pogoršanje stanja. Njegov povratak punom momčadskom treningu ovisit će o napretku tijekom tog procesa i rezultatima testiranja.

Kocaelispor bez hrvatskog napadača igra solidno. U šest kola imaju 12 bodova i trenutačno su četvrti na tablici turskog prvenstva. Pobijedili su na četiri susreta, a dva puta su izgubili.