Gdje je Pierre-Gabriel? Dinamu treba bek, evo što se događa

Pierre-Gabriel i dalje je pod ozljedom i još se ne zna kada bi se mogao vratiti. Ipak, Dinamo vjerojatno neće računati na njega u budućnosti jer ga nema na popisu za EL, a ugovor mu vjerojatno neće produžiti

Nakon utakmice u Vinkovcima i šokantnog poraza od Vukovara, stvari u Dinamu ne izgledaju najbolje. Rotiranje protiv zadnje momčadi lige nije donijelo željeni učinak, a s istoka Hrvatske se Dinamo vratio i s ozljedama. Najveći udarac za Marija Kovačevića je ozljeda Morisa Valinčića koji je bio jedan od najboljih igrača Dinama do sada i nezamjenjiva karika u momčadi, a zamjene nema. Oči bi trebale biti uprte u Ronaëla Pierre-Gabriela, ali čini se kako je on potpuno van svih planova.

Pierre-Gabriel je prošle sezone bio igrač kojeg su svi navijači Dinama vidjeli kao dugoročno rješenje na beku te igrač koji ima veliku klasu za HNL. Ipak, ozlijedio se i od tada ga nema na mapi i svi se pitaju gdje i kada bi se mogao vratiti. On trenira u grupi s igračima koji će dulje biti u fazi oporavka te zato ne trenira s prvom momčadi. U jednom trenutku se i vratio normalnim treninzima, ali se vrlo brzo opet ozbiljnije ozlijedio.  Nije izbačen iz momčadi, ali se ne zna kada će se priključiti prvotimcima i kada će oporavak uroditi plodom. Do tada je plan da trenira po posebnom programu. Počele su kružiti priče kako lažira ozljedu, ali o tome nema nikakve službene potvrde.

Ipak, Dinamo na njega vjerojatno neće računati u budućnosti s obzirom na to da nije prijavljen za Europsku ligu. Francuz ima ugovor s Dinamom do ljeta sljedeće godine, ali produljenje se vjerojatno neće dogoditi. Moguće je i da već na zimu napusti Maksimir, ali i oko toga nema ničega konkretnog. Za Dinamo je odigrao 52 utakmice, a vrijednost mu je 3,5 milijuna eura.

