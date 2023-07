Gdje je zapelo između Mbappéa i Reala? Kladionice kažu da ide u Madrid, a čelnik PSG-a je ljut

Ključan dan za Kyliana Mbappéa (24) mogao bi biti 31. srpnja ove godine. To je, naime, zadnji rok koji mu je predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaïfi dao za donošenje odluke.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Mbappe ima ugovor s PSG-om do ljeta iduće godine uz opciju produljenja za još jednu godinu. Međutim, već je jasno rekao da ne želi produžiti ugovor i da idućeg ljeta želi otići kao slobodan igrač.

- PSG ne može natjerati Mbappea ni na što što on ne želi. Iako je to i dosad bilo jasno, mi smo zatražili potvrdu Fife i stvari stoje tako. Klub ne može prodati nogometaša u drugi klub ako on tamo ne želi ići. Ono što se radi u NBA-u s razmjenama igrača ne može funkcionirati u nogometu - piše Marca.

Foto: YVES HERMAN

U ugovoru je dogovoreno i kako će Mbappe dobiti veliki bonus ako ostane do isteka ugovora i to je glavni razlog zašto ovog ljeta ne želi otići.

- Ako će Parižani raditi pritisak da Mbappe napusti klub i neće poštovati sve odrednice iz ugovora koji su potpisali, postoji šansa da Mbappe dobije raskid ugovora u svoju korist. Mbappe jednostavno želi dobiti bonus od 150 milijuna eura koji će dobiti ako ostane u PSG-u do kraja aktualnog ugovora. I to će i uspjeti jer drži PSG u šaci - navodi Marca.

Foto: STEPHANE MAHE





PSG, naravno, ne želi da idućeg ljeta ode besplatno jer na njemu mogu itekako dobro zaraditi. Problem je što ga nitko ne može natjerati da ode iz kluba jer ima valjan ugovor. Zato su mu postavili ultimatum - ili će potpisati novi ugovor, ili će ovog ljeta biti prodan. U slučaju da ne potpiše novi ugovor, lako je moguće da će cijelu iduću sezonu provesti na klupi.

- Želimo da ostane, ali ne može otići besplatno, to je jasno i jednostavno. Imali smo usmeni dogovor i Mbappe je to rekao u intervjuu. Ne možemo raspravljati o tome. Šokiralo me kad sam čuo da želi otići po isteku ugovora. On je fantastičan dečko i gospodin. Otići besplatno iz najvećeg francuskog kluba, to nije na njegovu nivou. Razočarao me - rekao je Al-Khelaïfi.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Sada je sve na njemu. Ako mu je stalo do igranja, otići će ovog ljeta iz PSG-a. Ako mu je stalo samo do novca, ostat će.

Sudeći prema kladionicama, najvjerojatnije je da će mladi Francuz karijeru nastaviti u Real Madridu, koeficijent na to je 1.70. Koeficijent na ostanak u PSG-u je 2.10, a na Manchester United 20.