PSG je predstavio Enriquea kao trenera. Al Khelaifi: Mbappe ne može ići besplatno, šokirao me!

Bivši trener Barcelone i španjolske reprezentacije Luis Enrique (53) novi je trener Paris Saint-Germaina, objavili su u srijedu na službenom mrežnom portalu francuskog prvaka koji je ranije istoga dana objavio da je dogovorio prekid suradnje s dosadašnjim trenerom Christopheom Galtierom koji je na klupi proveo samo jednu sezonu.

Enrique je s PSG-om potpisao dvogodišnji ugovor, a osim imperativa osvajanja domaćih trofeja, pred 53-godišnjim Španjolcem je i najveći izazov - osvajanje Lige prvaka.

- Ne sumnjam da ćemo imati sjajnu momčad. Drago mi je što se pridružujem klubu kako bih uživao u novom iskustvu. Tako je uzbudljivo upoznati nove ljude, živjeti u ovom gradu, naučiti novi jezik i, iznad svega, voditi PSG - izjavio je Enrique na predstavljanju.

U klubu neće zateći Lionela Messija, s kojim je tijekom svog trenerskog mandata u Barceloni osvojio trostruku krunu 2015. europski Superkup i naslov klupskog prvaka svijeta, 2016. obranio naslov prvaka Španjolske te još dvaput trijumfirao u Kupu kralja.

Foto: GONZALO FUENTES

Enrique je od 2018. bio izbornik Španjolske, sa stankom kad mu je teško oboljela i umrla kći. S reprezentacijom je na Europskom prvenstvu 2021. došao do polufinala, a klupu je napustio nakon poraza od Maroka u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru prošle godine.

Enriqueov prethodnih Cristophe Galtier, bivši trener Lillea i Nice, morao je otići, iako je imao ugovor do ljeta 2024. Osvojio je 11. naslov prvaka Francuske, ali ga je otkaza koštalo ispadanje u osmini finala Lige prvaka od Bayerna te poraz od Olympique Marseillea u osminu finala Kupa Francuske.

Predsjednik PSG-a Nasser Al Khelaifi ponovio je da Kylian Mbappe, najveća zvijezda kluba, neće moći napustiti klub besplatno po isteku ugovora ideće ljeto.

- Želimo da ostane, ali ne može otići besplatno, to je jasno i tako jednostavno. Imali smo usmeni dogovor i Mbappe je to rekao u intervjuu. Ne možemo raspravljati o tome. Šokiralo me kad sam čuo da želi otići po isteku ugovora. On je fantastičan dečko i gospodin. Otići besplatno iz najvećeg francuskog kluba, to nije na njegovu nivou. Razočarao me - rekao je.