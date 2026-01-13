Obavijesti

DOGOVORENA JE CIFRA

Gdje je zapelo oko Branimira Mlačića i Intera? Insajder sve objasnio: 'Postoji prepreka...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako je javio Fabrizio Romano u svom podcastu, Hajduk i Inter sve su usmeno dogovorili te bi splitski klub trebao dobiti oko pet i pol milijuna eura. Ipak, Mlačić i dalje nije siguran u transfer

Nesporno je da je Inter "zagrizao" za mladog Hajdukova talenta, Branimira Mlačića (18). Prema zadnjim informacijama, stopera Hajduka "skenirali su" i Como, Marseille te Barcelona, ali je Inter bio najkonkretniji te je već uspostavio kontakt s Hajdukom. Ipak, do transfera još nije došlo te se postavlja pitanje gdje je zapelo. Odgovor na to pitanje dao je najpoznatiji nogometni insajder, Fabrizio Romano, u svom podcastu. 

- Danima ponavljam, klubovi su sve dogovorili. Zašto nije potpisano? Zato što Inter još uvijek nije sve dogovorio s igračem. Inter i Hajduk su postigli usmeni dogovor. Hajduk će dobiti oko pet i pol milijuna eura s bonusima - rekao je Romano, pa nastavio:

- Razlog zašto je Mlačić neodlučan je jer još nije siguran je li Inter pravi klub za nastavak njegovog razvoja i to je prepreka. U posljednje vrijeme vidjeli smo sličnih slučajeva mladih nogometaša koji su pogriješili odlaskom u Italiju.

Saga tako još traje, ali će vrlo vjerojatno Mlačić postati igrač nekog drugog kluba. Ako zaista dođe do transfera u Inter, postoje dvije opcije. Prva, i vjerojatnija, je da će ga Nerazzurri uzeti u mladu momčad kako bi se razvijao pod njihovom kontrolom. Druga je da ostane u Hajduku do kraja sezone pa na ljeto preseli na Giuseppe Meazzu.

