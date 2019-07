Gdje si bio 2018.? Ovako ste dočekali naše srebrne Vatrene Prije godinu dana u Zagrebu smo svjedočili nevjerojatnom dočeku. Više od pola milijuna ljudi pozdravilo je 'vatrene' koji su u Rusiji osvojili srebro. Put do Trga trajao je pet i pol sati, a onda scene koje su obišle svijet...

Pogledamo na kalendar, a ono već 16. srpnja. Kao da je jučer bio doček u Zagrebu. I dalje nismo svjesni što se dogodilo prije točno godinu dana. Čekamo da nas netko uštipne, da nam netko kaže da je to sve bio samo jedan veliki san, da se to nije dogodilo. Hrvatska je prije godinu dana na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojila srebro, no ono što se dogodilo nakon što su 'vatreni' došli u Zagreb, zaista je teško opisati.

Ludnica je u Hrvatskoj trajala tih ljetnih mjeseci, a nogometaši su uspjeli ujediniti narod, barem na mjesec dana. Doček u Zagrebu je nešto što će, svatko tko je bio prisutan, pričati svojoj djeci u budućnosti.

Trg je bio pun od jutra

Narod ispunjen ponosom zbog jednog od najvećih, ako ne i najvećeg uspjeha hrvatskog sporta u povijesti, od ranog se jutra okupljao po Zagrebu čekajući svoje heroje.

Igrači su se od Zračne luke Franje Tuđmana vozili satima (točnije pet i pol sati), a horde navijača zaustavljale su ih na svakom uglu. Pjevalo se, veselilo, jelo i pilo, a nema tko nije bio u dobrom raspoloženju.

Veseli Vida zamalo - pao

Ipak, najveće veseljake moglo bi se izdvojiti, a među njima je zasigurno i bećar Domagoj Vida, koji je na putu do Trga zamalo i - pao! No uhvatio ga je izbornik Zlatko Dalić...

Palile su se baklje, uživalo, a onda je stigao i mali problem kada su igrači shvatili da nemaju gdje obaviti nuždu, a pored njih tisuće i tisuće ljudi. Ubrzo se našlo i rješenje i 'vatreni' su otišli na predah u vatrogasnu postaju gdje su ih zaposlenici primili raširenih ruku. Iako umorni i već promukli, igrači su se slikali sa svima i potpisali im se na majice kako bi ljudima ostala trajna uspomena.

Dalić zaplakao

Izbornik Zlatko Dalić na putu do Trga bana Jelačića slomio se i zaplakao. Stotine navijača htjelo mu je čestitati i stisnuti ruku, uzeti autogram. Nakon nekoliko sati vožnje u autobusu očito je postalo jasno i njemu kolika je veličina ovog postignuća i kako je on, zajedno s reprezentacijom, postao miljenik nacije...

Po gradu Zagrebu slavilo je pola milijuna Hrvata, kucalo je srce vatreno. Potpuno ispunjeni Trg "eksplodirao" je kada su se kroz dim baklji pojavili svjetski nogometni viceprvaci. Glasnim navijanjem, pjevanjem i uz euforičan i gromoglasan pljesak i povike navijači su pozdravili nove heroje nacije, dok su na pozornici Zaprešić Boysi atmosferu doveli do usijanja s navijačkim himnama "Igraj moja Hrvatska" i "Srce Vatreno".

Pjevala se 'Ovdje nitko nije normalan', 'Lijepa li si', 'Moja Hrvatska' i mnoge druge, a slikovit je bio Mateo Kovačić:

- Pijani smo kao mace!

I neka su... Pa ipak se radilo o najvećem javnom okupljanju u povijesti Hrvatske!

'Igrali smo za sve Hrvate'

- Mi u Rusiji nismo igrali za sebe, igrali smo za vas, za cijelu Hrvatsku, za sve Hrvate u BiH, za sve Hrvate u dijaspori i za naše branitelje. Jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni ove šahovnice. Nismo prvaci svijeta, ali smo viceprvaci. Mi smo dali sve od sebe, ali ste i vi dali sve od sebe - rekao je Dalić uz povik 'Iznad svih, Hrvatska', dok su mu navijači pljeskali i skandirali.

- Što da vam kažem, osim hvala Hrvatska, hvala Zagreb. Mi smo ostvarili svoj san - rekao je osvajač Zlatne lopte Luka Modrić, koji je zapjevao Zovi, samo zovi.

Danijel Subašić je svima zahvalio, a Ante Rebić se također zahvalio navijačima i pozvao ih da svi uživaju večeras.

- Kad vidimo sve ovo, znamo da smo bili svi zajedno u Rusiji. Hvala vam na svemu ovome i dalje ćemo se boriti da budete sretni i ponosni - rekao je Ivan Rakitić.

Svi su zajedno pjevali i skakali, a posebno je vatreno bilo kada je na pozornicu stigao Mladen Grdović i zapjevao s igračima 'Nije u šoldima sve'.

Dan za pamćenje

Bio je to nezaboravan dan od kojeg je prošla već godina dana. Kad se sjetimo suza krene, ali ona sretna suza puna ponosa i veselja. Suza od koje nam se naježi koža, od koje zaboravimo na sve probleme i nedaće koje nas muče. Ipak, to je nešto što nam nitko i ništa ne može oduzeti i nešto čega ćemo se zauvijek sjećati. Do nekog novog finala na Svjetskom prvenstvu...

