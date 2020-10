Gdje si bio - nigdje, što si radio - ništa. Klasičan Hajdukov poraz!

Nakon ovakvo uzbudljive utakmice s dva posve različita poluvremena teško je izvući logičan zaključak o mogućnostima ove momčadi. Je li Hajduk ono što smo vidjeli u prvom ili drugom poluvremenu?

<p>Dva posve različita poluvremena Hajduka vidjeli smo večeras u Velikoj Gorici. U prvom su bijeli potpuno nadigrali domaću momčad i pravo je čudo da nisu uspjeli zabiti više od jednog gola, ali u drugom su se sami 'upucali u nogu', servirali su priliku domaćoj momčadi da se vrati u utakmicu i na koncu zasluženo osvoji sva tri boda. Šesto je ovo gostovanje Hajduka u Velikoj Gorici i peti poraz, samo jednom su se vratili u Split s bodom...</p><p>Bila je ovo luda utakmica koju će navijači obje momčadi zasigurno dugo pamtiti. Hajdukovi po sjajnoj igri svoje momčadi u prvom dijelu, u kome su propustili priliku deklasirati protivnika, a navijači Gorice po velikom preokretu iz koga su se njihovi već grogirani ljubimci vratili u život. Tri gola, bezbroj prilika, kazneni udarci, brojne VAR odluke, 101 minuta nogometa... sve smo to večeras vidjeli u Gorici.</p><p>Hajduk je u utakmicu krenuo dobro, ne čudi to nakon što je Vukas standardizirao momčad, u zadnja tri ogleda protiv Galatasaraya, Varaždina i Gorice mijenjao je svega jednog igrača u početnoj postavi, Nihada Mujakića je kao nominalno bržega pretpostavio Kristianu Dimitrovu u Istanbulu. A standardizacija momčadi svakako je jedna od ključnih detalja za podizanje samopouzdanja. Pokazalo se to i večeras, kada je Hajduk od prve minute dominirao i do poluvremena stvorio četiri-pet izglednih prilika.</p><p>Kahlini su redom prijetili Diamantakos, Jairo, Jradi..., Jakoliš je pogodio gredu, da bi veliku dominaciju pred kraj prvog poluvremena okrunili golom Mije Caktaša iz kaznenog udarca, koji je izborio opet vrlo dobri Gyurcso. Ovo je bio 90. gol Mije Caktaša, i sada ga samo jedan dijeli od mjesta u Top 10 strijelaca u službenim nastupima u povijesti Hajduka.</p><p>Hajduk je nastavio napadati i dominirati i u drugom dijelu utakmice ali što im to vrijedi kad su individualnim pogreškama upropastili sve dobro što je Vukas napravio standardizacijom momčadi. Veliki je to problem ovoga Hajduka, koji ni Vukas za sada ne uspijeva riješiti. Momčad mu nema "killer instinct" ne uspijevaju dotući protivnika koji je na koljenima. Nisu uspjeli "dotući" ni Renovu, ni Varaždin, a ni Goricu večeras... I opet se pad dogodio nakon izlaska Stanka Jurića, i opet je Hajduk sam sebe doveo u probleme, slikovito, opet su sami sebe "upucali u nogu" i izgubili utakmicu u kojoj su trebali slaviti s nekoliko golova razlike. </p><p>I opet su se kobnima pokazale individualne pogreške. Najprije je jednu posve bezazlenu loptu do tada vrlo dobri Jakoliš nespretno i nepotrebno gurnuo u for Nejašmiću, ovaj je nije uspio iskontrolirati a onda je na rubu kaznenog prostora kasnio u blok Čanađiji i zakačio ga po nogama. Batinić je nakon konzultacije s VAR-om pokazao na bijelu točku, prvi je Lovrićev pokušaj Posavec skinuo, ali je iz drugog pokušaja zabio.</p><p>A da nesreća nikad ne dolazi sama potvrdio je mladi David Čolina. Posve nepotrebno, ničim izazvan, jedan bezazleni kontra-napad igrača Gorice koji je ispred sebe imao četvoricu igrača u bijelom, prekinuo je na centru potezanjem za dres, i zaradio drugi žuti karton!? Prvi mu je sudac Batinić možda i prestrogo dosudio, ali ovaj drugi je Čolina nepotrebno skrivio i ostavio svoju momčad u zadnjih dvadesetak minuta na cjedilu. A s igračem manje Hajduk nije izdržao, Gorica je iskoristila prvu polupriliku i preko Hamada uzela ono što su im igrači Hajduka ponudili na pladnju. Imao je doduše Hajduk još jednu priliku iz kaznenog udarca u 109. minuti, no slavljenik Kahlina pročitao je Jaira, koji je i 'zaradio' penal....</p><p>Nakon ovakvo uzbudljive utakmice s dva posve različita poluvremena teško je izvući logičan zaključak o mogućnostima ove momčadi. Je li Hajduk ono što smo vidjeli u prvom poluvremenu, rastrčan, opasan, atraktivan...., ili pak ono što smo vidjeli u drugom dijelu, kada su posve neobjašnjivo, početničkim pogreškama i individualnim glupostima naivno dozvolili protivniku da ih pobijedi. Bilo kako bilo, 45 minuta ozbiljnog nogometa možda je bilo dovoljno protiv Renove i Varaždina, ali protiv imalo ozbiljnijeg protivnika poput večerašnje Gorice - nije.</p>