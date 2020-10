'Mi nismo favoriti kod Gorice? Ta konstatacija ne drži vodu...'

Iako je u dosadašnjih pet ogleda u Velikoj Gorici Hajduk osvojio svega jedan-jedini bod, trener Hari Vukas vjeruje u dobro izdanje svoje momčadi i prekid neugodne tradicije...

<p>Četiri poraza i jedna remi na gostovanjima kod Gorice dovoljno su upozorenje uoči novog izleta u Veliku Goricu. No prošlost i negativan score kao da ne opterećuju previše <strong>Hajdukovog</strong> trenera Harija Vukasa, koji je press konferenciju zaključio konstatacijom:</p><p>- Bi li bio zadovoljan bodom? Protiv Gorice idemo po pobjedu...</p><p>Štoviše, na pitanje o favoritu u sutrašnjem ogledu i hoće li se prilagođavati igri protivnika, kazao je:</p><p>- Ne bih rekao da mi nismo favoriti ni sutra, kao da nismo bili i ranije. Ta konstatacija ne drži vodu. Mi svakog protivnika analiziramo, gledamo njegove dobre i loše strane, fazu obrane i napada... Naravno da moramo obratiti pozornost na ideje koje ima protivnik, kao i na njegovu kvalitetu, ali uz sve njihove kvalitete mi moramo biti svoji, pogotovo što se tiče napadačkog dijela i potencijala. Idemo u Veliku Goricu odigrati napadački i na pobjedu. </p><p>Osvrnuo se Vukas i na negativan niz...</p><p>- To se dogodi, da neka momčad ne paše drugoj i da se dogodi takav rezultat. Ali tradicija je samo tradicija, tu je da se ruši, jednostavno se tako dogodilo... No s obzirom da smo u dobrom momentu i zanosu, očekujemo dobar gard igrača i da se ide gore promijeniti taj negativan rezultat...</p><p>Pohvalio je Vukas ozračje u momčadi. </p><p>- Atmosfera je dobra, momci dobro rade, zadnju utakmicu smo dobili, što smo i tražili, i spremni smo za Goricu. Svi su zdravi i idu na put. S obzirom na to da nas nakon Gorice čeka kup gostovanje kod Graničara te da će nas napustiti nekoliko reprezentativaca koji idu na okupljanja, na put vodimo nešto veći broj igrača.</p><p>O Gorici je Vukas pričao biranim riječima.</p><p>- Imaju glavu i rep, čvrstoću i kompaktnost, na startu su bili dosta ubojiti, što uostalom pokazuju i njihovi rezultati, ali i mi smo dobri, i mi smo u jednom dobrom momentu... - kazao je Vukas, koji smatra kako pristup na terenu ne treba posebno naglašavati: </p><p>- To je nešto što po meni ne bi trebalo ni spominjati. To je osnova kompaktnosti i igre jedne momčadi. To je najmanje što igrač može dati na terenu, trku, agresiju, borbenost, naravno uz kvalitetu koju ima. Igrači su svjesni važnosti ove utakmice i spremni su za nju.</p><p>Prekidi su se pokazali jednim od jačih oružja Gorice koju je Hajduk uostalom osjetio i na svojoj koži.</p><p>- Prekidi se mogu usput spomenuti, ali ne možeš reći igraču nemoj radit prekršaj ovdje ili ondje samo zbog toga što oni imaju dobrog izvođača poput Lovrića. Naravno da treba paziti na neke segmente igre i tako smanjiti ubojitost protivnika iz slobodnih udaraca...</p><p>Prognostičari najavljuju veliku kišu, kao što je padala i na Poljudu protiv Varaždina.</p><p>- Mi smo protiv Varaždina bili dobri i pokazali dobre stvari i prije kiše i dok je padala kiša. Ideja igre mora postojati nevezano za vrijeme, a teren, kakav njima takav i nama...</p><p>Na izravno pitanje bi li bio razočaran bodom ili bi s obzirom na sve bod bio dobar, Vukas je zaključio:</p><p>- Rekao sam već, mi idemo na pobjedu...</p>