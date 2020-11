Te 2004. godine 'pao' je s kilogramom kokaina te je osu\u0111en na zatvorsku kaznu izme\u0111u 12 i 30 godina. Nakon \u0161to je u zatvoru u Michiganu\u00a0odslu\u017eio minimalnu kaznu u trajanju od 12 godina iza\u0161ao je na slobodu i boksu se vratio 2018. godine.

<p>Nakon dominantne pobjede teškim nokautom u 2. rundi protiv <strong>Alexandrea Kartozije </strong>krajem rujna, <strong>Filip Hrgović </strong>(11-0, 9 KO) nastavio je neporažen niz u profesionalnoj boksačkoj karijeri. Uzeo je dva tjedna pauze, odmorio tijelo i glavu u rodnom Zagrebu pa se brzo vratio režimu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson Fury pohvalio Hrgovića</strong></p><p>Početkom listopada otputovao je u <strong>Miami </strong>gdje se nakon višemjesečne pauze ponovno ujedinio s trenerom <strong>Pedrom Diazom</strong>. Hrgović i Kubanac bili su razdvojeni zbog cijele situacije s krizom Covid-19, a za to vrijeme vodio ga je trener <strong>Yousef Hasan</strong>, koji je Hrgi bio u kutu na posljednjem meču u Danskoj.</p><p>Hrgović je, sada već tradicionalno, u Miamiju odradio vrhunski kamp te se maksimalno spremio za starog znanca <strong>Rydella Bookera </strong>(26-3, 13 KO), 39-godišnjeg Amerikanca koji će hrvatskom boksaču u hotelu Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood na Floridi biti 12. izazov u profi karijeri. Iako Hrga ima bogatu amatersku karijeru, dvojac se profesionalno do sada nije susreo. Razlog vjerojatno leži u činjenici da je Booker 12 godina proveo u zatvoru, a kada je izašao i ponovno počeo boksati s Hrgovićem je odradio nekoliko sparinga na pripremama u svibnju 2019.</p><p>Te 2004. godine 'pao' je s<strong> kilogramom kokaina </strong>te je osuđen na zatvorsku kaznu između 12 i 30 godina. Nakon što je u zatvoru u Michiganu odslužio minimalnu kaznu u trajanju od 12 godina izašao je na slobodu i boksu se vratio 2018. godine.</p><p>Od tada je odradio šest mečeva s uspjehom 4-2. Prva tri meča slavio je jednoglasnom odlukom sudaca, zatim je istim ishodom izgubio, uslijedila je pobjeda tehničkim nokautom da bi u posljednjem meču 9. studenog 2019. godine odradio i najozbiljniji u karijeri. Protivnik mu je bio renomirani Bugarin <strong>Kubrat Pulev</strong>, koji 12. prosinca boksa s <strong>Anthonyjem</strong> <strong>Joshuom </strong>za ujedinjene WBA, IBF, WBO i IBO pojaseva.</p><p>Amerikanac od tada nije boksao godinu dana i pitanje je u kakvoj formi će izaći pred Hrgovića. U meču s Pulevom imao je 112,5 kilograma, fizički nije djelovao impozantno, što u boksu ni ne igra neku ulogu, no kardio mu je bio osrednji. Vukao je do šeste, sedme runde i ispuhao se, ali ipak uspio izdržati svih 10 te izgubiti odlukom sudaca, a ne prekidom.</p><p>- Booker je školovan boksač. Imao je jako dobru borbu s Kubratom Pulevom. Držao je distancu i čak i dobio prvih nekoliko rundi. Mislim da ja mogu bolje i želio bih rano završiti tu borbu - rekao je Hrgović.</p><p>Budući da je dvojac već osjetio kako koji udara, kako se kreće i dobro znaju kakvi su bili ishodi sparinga, gledat ćemo dvoboj dva stara znanca.</p><p>- Bilo je to uoči moje borbe s <strong>Gregoryjem Corbinom </strong>u Oxxon Hillu. Da, znamo se međusobno jako dobro i veselim se toj borbi. On ima i dobru tehniku i sve, ali ja ću se bolje pripremiti i biti u boljoj formi. Mislim da neće biti u mogućnosti nositi se s mojom snagom i pritiskom - uvjeren je Hrga.</p><p>Meč uživo možete pratiti na kanalu<strong> RTL-a.</strong> Program počinje u noći sa subote na nedjelju u 4 sata, a tekstualni prijenos uživo možete pratiti na 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju 24sata s Hrgovićem</strong></p>