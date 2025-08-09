Mareljin je sin pomoćnik Ivici Tucku u vaterpolskoj reprezentaciji, Jarićev je igrao u NBA-u, Šarićev igra u NBA-u... Predrag Šarić ima autoprijevozničku tvrtku, Damir Damjanić bavi se pjevanjem
POLITIKA IM ODUZELA NASLOV '83. PLUS+
Gdje su danas igrači Šibenke iz finala s Bosnom? 'Građevinci smo, vozimo kamione...'
Čitanje članka: 6 min
Jedna od najvećih sportskih nepravdi na prostorima bivše države dogodila se u travnju 1983., nakon što je Šibenka u trećoj utakmici finala doigravanja košarkaškog prvenstva pobijedila Bosnu i osvojila naslov.
