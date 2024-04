Gdje su Hajdukovi juniori točno godinu dana nakon finala LP-a?

Na današnji dan prije točno godinu dana Hajdukovi juniori odigrali su najveću utakmicu u povijesti Akademije Luka Kaliterna, zaigrali su u finalu Lige prvaka mladih u Ženevi protiv AZ Alkmaara. Čak ni visoki poraz 5-0 od nizozemske momčadi ne može baciti sjenu na taj sjajan uspjeh koji su postigli trener Marijan Budimir i njegova sjajna generacija, koja je na putu do finala među ostalima pobjeđivala i renomirane suparnike poput Šahtara, Manchester Cityja, Borussije Dortmund i Milana...

Pokretanje videa... 00:37 hajduk | Video: KanalRi

I ma koliko nakon izgubljenog finala među igračima i navijačima bilo tuge i suza zbog propuštene prilike, momci su od prve do zadnje utakmice davali sve od sebe, borili se, trudili... i učinili nas sve skupa ponosnima, jer nastup u finalu Lige prvaka mladih je najveći uspjeh u povijesti hrvatskog klupskog nogometa kada su u pitanju mlađe kategorije. U finalu u Ženevi pobijedila ih je bolja momčad, a visoki poraz bi trebala biti samo jedna bolna stepenica na putu nogometnog odrastanja, iz koje su svi skupa trebali izvući pouku.

Mnogima će ženevsko finale biti najveća utakmica u karijerama a doček na Rivi najljepša sportska uspomena, no za neke još uvijek vjerujemo da mogu izrasti u ozbiljne nogometaše. Nažalost, čelnici kluba, predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius imali su u ovoj sezoni za seniorsku momčad Hajduka drugačiji plan, u kojem za mlade nije bilo mjesta. Procijenili su da je ovo sezona u kojoj Hajduk može do toliko željenog naslova prvaka, posložili su momčad od iskusnih igrača... Na početku sezone teško im je netko mogao zamjeriti što nisu gurnuli više mladih igrača u sastav, danas, kad rezultatske ciljeve nisu ispunili, jasno je da su napravili pogrešku i olako se riješili jedne talentirane generacije.

Ženeva: Razočarani igrači Hajduka nakon izgubljene utakmice rezultatom 5:0 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ako pogledamo u seniorske svlačionice Hajdukovih suparnika, ni kod njih nema puno mladih igrača, Oscar Bobb igra za City, Abdoulaye Kamara za Borussiju, Nava je u sastavu Milana..., no to su sve prebogati klubovi koji sebi mogu priuštiti skupa pojačanja i s kojima se Hajduk, kad su u pitanju mladi igrači, nikako ne bi smio uspoređivati. Za Hajduk je puno bolji i primjereniji put kojim ide AZ Alkmaar, a to je put odgajanja i davanja prilika vlastitim mladim igračima. Čak petorica koji su igrali u finalu Lige prvaka mladih danas su seniori, Rome Jayden Owusu-Oduro, Wouter Goes, Lewis Schouten, Jeyden Addai i Ernest Poku.

Ženeva: Razočarani igrači Hajduka nakon izgubljene utakmice rezultatom 5:0 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ne možemo se oteti dojmu da bi Hajduk s pokojim igračem više iz srebrene juniorske generacije ostvario sličan ili isti rezultat sa seniorima, no jednako tako je i činjenica da su i ti mladići mogli i morali bolje. Nitko im nije branio igrati dobro na posudbama u Solinu i Radomlju i nametnuti se za povratak u seniorsku konkurenciju, umjesto da se s tim klubovima danas bore za opstanak. Primjeri Pukštasa i Sigura mogu im i te kako dobro poslužiti da iz njih nešto nauče, kao i primjeri Buljana, Hrgovića, Prpića...

U finalni susret protiv Alkmaara trener Marijan Budimir izveo je postavu s Buljanom na golu, Đolongom, Kaveljom, Jurić – Petrašilom, Vuškovićem i Hrgovićem u zadnjoj liniji, Capanom, Vrcićem, Pukštasom i Brajkovićem u vezi, ispred kojih je zaigrao Antunović. U drugom dijelu su ušli Nazor, Reić, Arković, Duić i Skoko, a Begonja, i Ćalušić imali su minutažu u ranijim utakmicama.

Ženeva: AZ u drugom poluvremenu zabio Hajduku još četiri gola | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

AZ Alkmaar je bio bolji a Hajduku ostaje utjeha i lijepa uspomena na finale Lige prvaka mladih, na najveći uspjeh koji je postigla jedna hrvatska momčad. Nizozemci su na sličan način deklasirali Eintracht, Real i Barcelonu, a malo je poznato da je Budimirova momčadi bila doslovno desetkovana te da se jednostavno nisu uspjeli opraviti i napuniti baterije između polufinala i finala. I to ih je koštalo uvjerljivog poraza, bez obzira što je AZ Alkmaar po svemu bolja momčad od njih i što bi ih vjerojatno pobijedio i u kompletnom sastavu.

Antunovića je mučila upala pubične kosti, Arković i Jurić – Petrašilo uopće nisu trenirali nego bi se pokrpali za utakmice, kapetan Capan je uoči finala nezgodno ugazio i iskrenuo gležanj, pa je zaigrao pod injekcijama, Vušković je također imao problema s ozljedom gležnja ali je stisnuo zube i zaigrao, kao i Kavelj, kojeg je mučio aduktor... Tako skrpljeni pokušali su i dali sve od sebe, ali nije išlo...

Ženeva: Finale Lige prvaka mladih između AZ Alkmaara i Hajduka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od početne postave iz finalne utakmice, mali broj ih ima seniorsku minutažu u ovoj sezoni. Borna Buljan je u zadnjih nekoliko utakmica stao na gol Hajduka, ali isključivo zbog ozljeda Ivana Lučića i Lovre Kalinića, a do tada je odrađivao utakmice za Solin. Niko Đolonga je nakon debija za seniore prošle godine nestao sa scene, Sigur, Moufi i Mikanović su bili ispred njega pa je otišao na dvojnu licencu u Solin gdje je skupio 12 utakmica, ali uglavnom u prvom dijelu prvenstva.

U ništa boljoj situaciji nije ni Kavelj koji je u seniorima igrao i manje, i to uglavnom u drugom dijelu sezone, ali je on barem igrao u novoj juniorskoj momčadi Hajduka, koja je nakon smjene generacije druga, s devet bodova iza Dinama. Jurić Petrašilo je nakon problema s ozljedama minute skupljao na kapaljku, a u drugom dijelu sezone u Solinu je potpuno nestao sa scene.

Ženeva: Polufinalni susret Lige prvaka mladih između Hajduka i Milana | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vušković je prodan u Tottenham, trenutno je na posudbi u Radomiaku u kojem ima punu minutažu. Hrgović je, slično kao i Buljan, ušao u prvu momčad nakon ozljede Melnjaka i Diallovih reprezentativnih obaveza, odigrao je solidno, kao uostalom i u dresu Solina, pa je vraćen na Poljud. Capan i Vrcić usmjereni su u Široki brijeg s trenerom Budimirom, no Vrcić je ozlijedio koljeno i tek se čeka njegov povratak na teren, dok je Capan sve do prije mjesec dana bio standardan. Rođeni Bjelovarac bio je kapetan momčadi a prošle je sezone upisao pet nastupa za seniore Hajduka.

Pukštas i Brajković su priključeni prvoj momčadi Hajduka, Pukštas je standardan iako je i on do ozljede koljena bio puno bolji u prvom dijelu sezone, a Brajković je upisao tri nastupa za seniore prije nego li se i on teže ozlijedio. Za kraj je ostao Antunović, koji je otišao na posudbu s pravom otkupa ugovora u Monzu, u čijoj Primaveri igra odlično zabio je devet golova i dva puta asistirao i po svemu sudeći će biti otkupljen...

Ženeva: Polufinalni susret Lige prvaka mladih između Hajduka i Milana | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za kraj spomenimo i kako je nakon posudbe u Široki i trener trofejne generacije Marijan Budimir prihvatio ponudu da vodi U-17 reprezentaciju Hrvatske pa ni njega nema u klubu, dok su Reić, Arković, Duić, Skoko, Begonja i Ćalušić, koji su imali određenu minutažu kod Budimira i dalje juniori.

Ženeva: Polufinalni susret Lige prvaka mladih između Hajduka i Milana | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hajdukov put u Ligi prvaka mladih:

Hajduk - Gabala 3-0 i 1-2

Apolonia - Hajduk 0-3 i 3-1

Hajduk - Šahtar 1-0

Hajduk - Manchester City 2-1

Borussia Dortmund – Hajduk 1-1 (8-9)

Hajduk – Milan 3-1

AZ Alkmaar – Hajduk 5 – 0