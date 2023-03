Tko su Hajdukovi ljudi iz sjene? Na klupi je magistar ekonomije

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Budimirov stožer obično provodi puni radni dan na Poljudu. Rade od 8 do 17 sati, no zna se to oduljiti i do 21, a često završe zajedno na večeri pa razgovori potraju i do ponoći...

Iznimno sam ponosan na svoj stožer, a naše supruge i djevojke najbolje znaju koliko se mi odričemo, koliko vremena provodimo na stadionu te koliko radimo na pripremi i analizama. Od mojeg pomoćnika Zvone, trenera golmana Roge, kondicijskog trenera Ante, analitičara Luciana, fizioterapeuta Darija, oružara Bore, team managera Roka, naše Jelene, koja brine o svim kontaktima s Uefom..., kazao je Marijan Budimir, trener juniora Hajduka.