Zlatko Dalić godinama je Gvardiola koristio na stoperu, iako je zvijezda Manchester Cityja tad na klupskoj razini bila - lijevi bek, a sad je situacija obrnuta te ga tamo koristi Pep Guardiola
STOPER ILI LIJEVI BEK? PLUS+
Gdje treba s Joškom? Dalić i Pep drugačije 'vide' našeg Gvardiola
Čitanje članka: < 1 min
Joško Gvardiol u Pragu je upisao 43. nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Najskuplji nogometaš Hrvatske ima 24 godine, a već se velikim slovima upisao u povijest našeg nogometa. Gvardiol iza sebe ima tri velika natjecanja (igrao na europskim prvenstvima 2021. i 2024., kao i na SP-u 2022.), a može se pohvaliti i broncom iz Katra.
