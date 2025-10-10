Gdje treba s Joškom? Dalić i Pep drugačije 'vide' našeg Gvardiola

Joško Gvardiol u Pragu je upisao 43. nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Najskuplji nogometaš Hrvatske ima 24 godine, a već se velikim slovima upisao u povijest našeg nogometa. Gvardiol iza sebe ima tri velika natjecanja (igrao na europskim prvenstvima 2021. i 2024., kao i na SP-u 2022.), a može se pohvaliti i broncom iz Katra.

