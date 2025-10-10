Obavijesti

STOPER ILI LIJEVI BEK? PLUS+

Gdje treba s Joškom? Dalić i Pep drugačije 'vide' našeg Gvardiola

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Gdje treba s Joškom? Dalić i Pep drugačije 'vide' našeg Gvardiola
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zlatko Dalić godinama je Gvardiola koristio na stoperu, iako je zvijezda Manchester Cityja tad na klupskoj razini bila - lijevi bek, a sad je situacija obrnuta te ga tamo koristi Pep Guardiola

Joško Gvardiol u Pragu je upisao 43. nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Najskuplji nogometaš Hrvatske ima 24 godine, a već se velikim slovima upisao u povijest našeg nogometa. Gvardiol iza sebe ima tri velika natjecanja (igrao na europskim prvenstvima 2021. i 2024., kao i na SP-u 2022.), a može se pohvaliti i broncom iz Katra.

