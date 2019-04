O njoj priča cijeli teniski svijet: 'Parove igram sa zaručnicom...'

Ni u jednom trenutku nisam posumnjala u pobjedu, našalila se Tara Moore (26), britanska tenisačica kineskog podrijetla koja je na ITF turniru u Sunderlandu napravila nešto što se rijetko viđa u modernom tenisu.

Gubila je 6-0, 5-0, spasila meč loptu pa slavila u jednom od najvećih preokreta u povijesti tenisa.

Tara je dobila taj drugi set u tie-breaku 9-7 što joj je dalo dodatnu psihološku prednost pa je i treći set, na koncu i meč, otišao na njezinu stranu (0-6, 7-6, 6-3).

Tara je 479. tenisačica svijeta i uglavnom igra ITF turnire. Teniski svijet pamtit će je po čudesnom preokretu, ali Tara je posebna i po još nečemu.

Ona i Švicarka Conny Perrin jedine su dvije aktivne tenisačice na Touru koje su zaručene.

Upoznale su se 2011. godine na turniru u Francuskoj i nakon kratkog vremena se - razišle. Problem je bio što ne vole istu podlogu pa su tijekom kalendarske godine odlazile na različite strane, Tara voli igrati na brzim podlogama, njezina partnerica na zemlji.

Odlučile su pokušati još jedanput i uspjele. Korak dalje napravile su 2016. godine kad su se zaručile u Italiji.

Tara je zaprosila Conny.

- Ako je ona sretna, onda sam i ja. U vezi smo, ali ona mi je i najbolja prijateljica i najveća navijačica - rekla je Conny Perrin za New York Times.

She Makes Everyday Special, But Today Was Just A Little More : I Said YES 💚❤️💍 @TaraMoore92 pic.twitter.com/dRLCsLHLyt