Genk bez navijača u Zagrebu!

Genk bez navijača u Zagrebu!
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Genk će gostovati 19. veljače u Zagrebu, a onda će 26. veljače ugostiti Dinamo u nokaut fazi Europske lige, u borbi za plasman u osminu finala

Admiral

Europska nogometna federacija (Uefa) kaznila je belgijski Genk s 50.000 eura i zabranom dolaska navijača u Zagreb na utakmicu s Dinamom, nakon što su njegovi simpatizeri prije tjedan dana sudjelovali u neredima u nizozemskom Utrechtu.

"Uefa je u četvrtak navečer odlučila da ne smijemo voditi navijače na svoju iduću europsku utakmicu. Klub trenutno čeka pojašnjenje iz Uefe oko te odluke, a kada ga dobije razmotrit će koje pravne korake poduzeti, uključujući žalbu", priopćio je Genk u petak na svojoj internetskoj stranici.

Genk će gostovati 19. veljače u Zagrebu, a onda će 26. veljače ugostiti Dinamo u nokaut fazi Europske lige, u borbi za plasman u osminu finala.

UEFA Europa League - KRC Genk v Malmo FF
Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Uefa je kaznila jedanaestoplasirani klub belgijskog prvenstva zbog "nereda navijača, uništavanja i bacanja predmeta" 22. siječnja tijekom gostovanja u Utrechtu u utakmici Europske lige.

Utakmica između Utrechta i Genka počela je s gotovo sat vremena zakašnjenja i bez gostujućih navijača nakon što ih je policija izbacila sa stadiona iz sigurnosnih razloga. To je dovelo do sukoba i nekoliko je ljudi ozlijeđeno. Genk je pobijedio s 2-0.

Belgijski klub je tada poručio da su lokalne vlasti Utrechta "djelovale neproporcionalno".

