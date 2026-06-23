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TALIJANSKI TRENER

Gennaro Gattuso u Laziju će zarađivati koliko i u Hajduku

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Gennaro Gattuso u Laziju će zarađivati koliko i u Hajduku
Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Bivši talijanski izbornik napustio je reprezentaciju nakon što se Azzurri nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo

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Bivši talijanski izbornik Gennaro Gattuso, koji je napustio reprezentaciju nakon što se Azzurri nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo, preuzeo je trenerski posao u Laziju, priopćio je klub Serie A u utorak. 

Lazio se raskinuo suradnju s trenerom Mauriziom Sarrijem u svibnju nakon što je završio deveti u talijanskoj prvoj ligi i izgubio finale talijanskog kupa od Inter Milana.

- Klub toplo pozdravlja svog novog menadžera i uvjeren je da će njegovo iskustvo, profesionalnost i odlučnost pomoći klubu da ostvari svoje sportske ciljeve - priopćio je Lazio.

Gattuso (48) je prethodno trenirao Milan (2017/19.), zatim Napoli s kojim je osvojio talijanski kup 2020. godine, pa Valenciju (2022./23.), Marseille (2023./24.), splitski Hajduk (2024./25.) i talijansku reprezentaciju..

Prema informacijama talijanskoga insajdera Nicole Schire, Gattuso je potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu. Godišnje će zarađivati 1,5 milijuna eura koliko je otprilike zarađivao i u Hajduku, dok je kao izbornik Italije zarađivao nešto više.

Italija još nije imenovala stalnog menadžera od Gattusovog odlaska, a Silvio Baldini je vršitelj dužnosti trenera od travnja. Mediji pišu da bi izborničku dužnost mogao preuzeti Roberto Mancini, koji je vodio Italiju do Europskog prvenstva 2020. godine.

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