Bivši talijanski izbornik napustio je reprezentaciju nakon što se Azzurri nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo
Gennaro Gattuso u Laziju će zarađivati koliko i u Hajduku
Bivši talijanski izbornik Gennaro Gattuso, koji je napustio reprezentaciju nakon što se Azzurri nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo, preuzeo je trenerski posao u Laziju, priopćio je klub Serie A u utorak.
Lazio se raskinuo suradnju s trenerom Mauriziom Sarrijem u svibnju nakon što je završio deveti u talijanskoj prvoj ligi i izgubio finale talijanskog kupa od Inter Milana.
- Klub toplo pozdravlja svog novog menadžera i uvjeren je da će njegovo iskustvo, profesionalnost i odlučnost pomoći klubu da ostvari svoje sportske ciljeve - priopćio je Lazio.
Gattuso (48) je prethodno trenirao Milan (2017/19.), zatim Napoli s kojim je osvojio talijanski kup 2020. godine, pa Valenciju (2022./23.), Marseille (2023./24.), splitski Hajduk (2024./25.) i talijansku reprezentaciju..
Prema informacijama talijanskoga insajdera Nicole Schire, Gattuso je potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu. Godišnje će zarađivati 1,5 milijuna eura koliko je otprilike zarađivao i u Hajduku, dok je kao izbornik Italije zarađivao nešto više.
Italija još nije imenovala stalnog menadžera od Gattusovog odlaska, a Silvio Baldini je vršitelj dužnosti trenera od travnja. Mediji pišu da bi izborničku dužnost mogao preuzeti Roberto Mancini, koji je vodio Italiju do Europskog prvenstva 2020. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+