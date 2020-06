Ako se nekom svidjela jahta, radi se o modelu Azimut 66 Fly koja mo\u017ee primiti devetero ljudi u \u010detiri sobe, a tjedni najam stoji 250.000 kuna s prate\u0107om posadom. Kako Cristiano tjedno spremi u d\u017eep oko 4,5 milijuna kuna samo od Juveove pla\u0107e, to ni ne osjeti na bud\u017eetu.

Georgina u prirodnom izdanju: Pazila je da ne izgori... Po glavi

Zaručnica portugalske megazvijezde Cristiana Ronalda uživa u slobodnim danima na jahti čiji najam stoji 250.000 kuna tjedno. Opet je mamila uzdahe desecima milijuna pratitelja

<p>Ljeto je počelo, a dobar dio nogometaša još ima mjesec dana do kraja sezone zbog stanke koju je prouzročio korona virus. Ali, ako si <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35), možeš skoknuti do mora na slobodan dan i uživati u suncu s boljom polovicom.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Georgina vježba s Cristianom</b></p><p>Tako je izgledao i prošli vikend. Juve je u petak sredio Lecce 4-0, Ronaldo je zabio 23. prvenstveni gol pa se onda sa zaručnicom <strong>Georginom Rodriguez</strong> (26) na jahti otisnuo na krstarenje Mediteranom.</p><p>Zanosna Argentinka, naravno, nije mogla zaobići priliku da na suncu pokaže obline i atribute na Instagramu, gdje je prati gotovo 19 milijuna ljudi.</p><p>"Sjajan je onaj koji ne treba ugasiti svjetlo drugih da bi zasjao", napisala je Georgina u opisu fotografije na kojoj se sunča na palubi pokazujući prsten i - stražnjicu.</p><p>Ako se nekom svidjela jahta, radi se o modelu Azimut 66 Fly koja može primiti devetero ljudi u četiri sobe, a tjedni najam stoji 250.000 kuna s pratećom posadom. Kako Cristiano tjedno spremi u džep oko 4,5 milijuna kuna samo od Juveove plaće, to ni ne osjeti na budžetu.</p>