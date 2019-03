Gerrard žestoko napao HNS: 'Barišić je odmah trebao doći'

Hrvatski reprezentativac Borna Barišić ozlijedio se u 30. minuti utakmice Mađarske i Hrvatske. Morao je izaći iz igre nakon što je ozlijedio gležanj, a zbog ozljede će s travnjaka izbivati tri tjedna.

To je izazvalo žestoku reakciju menadžera Glasgow Rangersa Stevena Gerrarda, koji Barišića neće imati na raspolaganju za derbi sa Celticom!

- Ne možemo računati na Barišića, a razočaran sam jer smo ga mogli imati na raspolaganju - rekao je legendarni veznjak Liverpoola.

Gerrard tvrdi da bi se Barišić uspio oporaviti na vrijeme da je odmah nakon utakmice otputovao za Glasgow.

- U Glasgow se trebao vratiti odmah nakon što se ozlijedio. Postojala je šansa da se oporavi na vrijeme, ali morao se vratiti odmah, no on je čekao nekoliko dana iz meni nepoznatog razloga. Ne zanima me zašto, samo znam da neće igrati protiv Celtica - rekao je Stevie G.

Na koncu se obrušio na HNS i izbornika Zlatka Dalića.

- Pitajte njega i Hrvatski nogometni savez zašto se nije pojavio na vrijeme. Da sam mu je izbornik, iz poštovanja prema klubu poslao bih ga na prvi avion da ga liječnici u klubu mogu što prije pregledati te započeti terapiju - zaključio je.

Old Firm derbi na rasporedu je u 13 sati.