Gianni Infantino dobio odgovor nakon izjava o vraćanju Rusije u nogomet: 'Nema mjesta za njih'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Riječi Giannija Infantina zvuče neodgovorno, da ne kažemo infantilno. One odvajaju nogomet od stvarnosti u kojoj se ubijaju djeca, napisao je ukrajinski ministar sporta Matvi Bidnji

Predsjednik Fife, Gianni Infantino, nedavno je dao izjavu koja je podigla prašinu. Rekao je kako izbacivanjem Rusije iz sportskih natjecanja nije postignuto ništa te kako se samo širi mržnja. Reakcije su podijeljene, ali posebno glasno odjeknula je ona ukrajinskog ministra sporta, Matvija Bidnjija, koji je žestoko kritizirao prvog čovjeka Fife.

Conmebol celebrates Alejandro Dominguez for his 10th anniversary as head of the organization, in Asuncion
Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

- Riječi Giannija Infantina zvuče neodgovorno, da ne kažemo infantilno. One odvajaju nogomet od stvarnosti u kojoj se ubijaju djeca. Podsjećam da je od početka ruske agresije punog razmjera više od 650 ukrajinskih sportaša i trenera ubijeno od strane Rusa. Među njima je bilo više od stotinu nogometaša - napisao je na X-u pa dodao:

- Jedan od primjera je Illia Perežogin, učenik 10. razreda škole u Mariupolju, koji je jednostavno igrao nogomet na školskom stadionu kada je ruska raketa pogodila mjesto. Bivša futsal-igračica Viktorija Kotljarova ubijena je zajedno sa svojom majkom tijekom granatiranja Kijeva 29. prosinca 2023. godine. Bila je prvakinja Kupa studentskog futsala u Kijevu i pobjednica turnira Studentske lige Dinama. 

Za kraj je poručio:

- Rat je zločin, a ne politika. Rusija je ta koja politizira sport i koristi ga za opravdavanje agresije. Dijelim stav Ukrajinskog nogometnog saveza, koji također upozorava protiv povratka Rusije na međunarodna natjecanja. Sve dok Rusi nastavljaju ubijati Ukrajince i politizirati sport, njihova zastava i nacionalni simboli nemaju mjesta među ljudima koji poštuju vrijednosti poput pravde, integriteta i fair playa.

Zanimljivo je kako je Infantino 2018. godine, na SP-u u Rusiji, od Vladimira Putina dobio medalju prijateljstva.

