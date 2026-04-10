Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRVI ČOVJEK FIFE

Gianni Infantino želi novi mandat, evo tko ga je podržao

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Iako službena kandidatura još nije na stolu, Gianni Infantino već je osigurao prve saveznike u pohodu na četvrti mandat na čelu Fife.

Upravno tijelo južnoameričkog nogometa (Conmebol) dalo je podršku Gianniju Infantinu (56) ako se odluči kandidirati za reizbor za predsjednika Fife za četvrti mandat. Iako Infantino još nije potvrdio hoće li se kandidirati za mandat 2027.-2031., Conmebol je jednoglasno izrazilo svoju podršku vodstvu 56-godišnjaka prije potencijalne kandidature.

EVO TKO DIJELI PRAVDU Fifa objavila popis sudaca za SP, na njemu se nalazi jedan Hrvat
Fifa objavila popis sudaca za SP, na njemu se nalazi jedan Hrvat

- Predsjedniče Gianni Infantino, hvala vam na vašoj kontinuiranoj predanosti razvoju južnoameričkog nogometa i na vodstvu koje ste iskazali na globalnoj razini. Duboko cijenimo vašu bliskost našoj regiji i vašu viziju da nastavite razvijati igru ​​diljem svijeta - rekao je predsjednik Conmebola Alejandro Dominguez.

Conmebol je prvi savez koji je izrazio podršku Infantinovom ponovnom izboru. Švicarac je preuzeo dužnost 2016. godine, preuzevši dužnost od Seppa Blattera, a ponovno je izabran bez protukandidata 2019. i ponovno 2023. godine.

CALCIO - FIFA Mondiali - U17 Women - Final - North Korea vs netherlands
Foto: Andrea Amato/IPA Sport / ipa-age

Infantino se tijekom svog mandata zalagao za proširenje Fifinih natjecanja, a ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi prvo je s 48 momčadi, dok se ženski turnir 2023. godine proširio na 32 momčadi. Infantinov mandat također je izazvao kritike zbog problema poput upravljanja i preopterećenosti kalendara.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'
EKSKLUZIVNO

Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'

Gattuso mi je čestitao korektno i sportski, nikad nisam ni pomislio skočiti sa Starog mosta i nije me sram to priznati. Ne pokušavam biti kao Ćiro i volio bih ujediniti zemlju kao što je to napravio Dalić, kaže Barbarez
FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge
LJUBAVNA AFERA

FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge

Romarijev bivši suigrač iz Barcelone, legendarni Hristo Stoičkov, jednom je izjavio da su Romárija u životu zanimali samo "nogomet i j****ina"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026