Gianni Infantino želi novi mandat, evo tko ga je podržao

Upravno tijelo južnoameričkog nogometa (Conmebol) dalo je podršku Gianniju Infantinu (56) ako se odluči kandidirati za reizbor za predsjednika Fife za četvrti mandat. Iako Infantino još nije potvrdio hoće li se kandidirati za mandat 2027.-2031., Conmebol je jednoglasno izrazilo svoju podršku vodstvu 56-godišnjaka prije potencijalne kandidature.

- Predsjedniče Gianni Infantino, hvala vam na vašoj kontinuiranoj predanosti razvoju južnoameričkog nogometa i na vodstvu koje ste iskazali na globalnoj razini. Duboko cijenimo vašu bliskost našoj regiji i vašu viziju da nastavite razvijati igru ​​diljem svijeta - rekao je predsjednik Conmebola Alejandro Dominguez.

Conmebol je prvi savez koji je izrazio podršku Infantinovom ponovnom izboru. Švicarac je preuzeo dužnost 2016. godine, preuzevši dužnost od Seppa Blattera, a ponovno je izabran bez protukandidata 2019. i ponovno 2023. godine.

Infantino se tijekom svog mandata zalagao za proširenje Fifinih natjecanja, a ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi prvo je s 48 momčadi, dok se ženski turnir 2023. godine proširio na 32 momčadi. Infantinov mandat također je izazvao kritike zbog problema poput upravljanja i preopterećenosti kalendara.