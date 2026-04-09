Fifa objavila popis sudaca za SP, na njemu se nalazi jedan Hrvat

Ivan Bebek jedini hrvatski sudac na SP-u, ali u VAR sobi! Ni jednog glavnog ni pomoćnog suca iz Hrvatske. Na SP-u sude poznata imena iz cijelog svijeta. Nema poznatog suca iz BiH

Poznati su svi sudionici najvećeg Svjetskog prvenstva u povijesti, a Fifa je sada odredila i popis sudaca koji će dijeliti pravdu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatska nema ni jednog glavnog suca te ni jednog pomoćnog, ali se jedno poznato ime iz hrvatske ipak našlo na popisu, kao sudac u VAR sobi.

Ivan Bebek na popisu je VAR sudaca za predstojeći Mundijal s još 29 sudaca koji će biti u sobi s kamerama. Ukupno je izabrano 53 glavna suca i 89 pomoćnih među kojima su najveća svjetska imena. Što se tiče Hrvatske, zadnji je put glavnog suca na Mundijalu imala 1982. kada je sudio Riječanin Damir Matovinović okršaj između Brazila i Novog Zelanda. Bebek je bio blizu da prekine taj "crni niz" hrvatskih sudaca jer je 2010. bio na širem popisu za SP u Južnoj Africi, ali se to nije ostvarilo.

Glavnih sudaca će na Mundijalu biti iz raznih zemalja svijeta, a najpoznatija imena su Englezi Anthony Taylor i Michael Oliver, Rumunj Istvan Kovacs, Francuz Francois Letexier, Nizozemac Danny Makkelie, Poljak Szymon Marciniak, Nijemac Felix Zwayer te slovenski sudac Slavko Vinčić. Na SP-u neće biti najboljeg bosanskohercegovačkog suca, Irfana Peljte, a mediji u BiH šokirani su tom odlukom.

"Gotovo nevjerojatno djeluje da je tu neko poput Poljaka Szymona Marciniaka koji je teže povrijeđen pred nedavni meč Liverpoola i Galatasaraya, te čijim dijeljenjem pravde nitko nije oduševljen. Ipak, očigledno je da lobi radi svoje, pa kad je i sudski posao u pitanju. Irfan Peljto je sudio niz velikih utakmica, ali izostao je najveći poziv karijere", piše Sportsport.ba.

