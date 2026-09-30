Izbori za predsjednika Fife zakazani su za ožujak sljedeće godine. Za sada Infantino ostaje jedini kandidat
Giannija Infantina ni njegovi Švicarci više ne podržavaju!
Nakon što je Švicarski nogometni savez (SFV) u lipnju podržao kandidaturu predsjednika Fife Giannija Infantina, rođenog u Švicarskoj, za novi mandat, sada je povukao tu podršku odlukom svog izvršnog odbora.
- Švicarski nogometni savez od vodstva FIFA-e očekuje najviše standarde transparentnosti, odgovornosti i institucionalne odgovornosti - objasnio je predsjednik SFV-a Peter Knäbel. Knäbel – bivši dužnosnik njemačkog kluba Hamburger SV i sportski direktor Schalkea 04 – navodi da se Infantinova trenutna kandidatura za predsjednika Fife ne može opravdati.
- Ključna pitanja vezana uz pozadinu, odgovornost i procese donošenja odluka ostaju bez odgovora. Budući da ona nisu uvjerljivo pojašnjena, ne možemo opravdati daljnju podršku kandidaturi Giannija Infantina - rekao je. Odluka izvršnog odbora uslijedila je nakon ponovne procjene događaja iz proteklih nekoliko mjeseci, navodi se u priopćenju SFV-a.
Infantino se tijekom ljeta suočio sa snažnim pritiskom, posebice u vezi s planovima koji uključuju privatne ulagače u natjecanja Fife, uključujući Svjetsko prvenstvo. Ovaj 56-godišnjak također se suočava s oštrim kritikama u drugim dijelovima svijeta zbog svog stila vođenja. Izbori za predsjednika Fife zakazani su za ožujak sljedeće godine. Za sada Infantino ostaje jedini kandidat.
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