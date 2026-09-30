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Giannija Infantina ni njegovi Švicarci više ne podržavaju!

Piše HINA,
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Giannija Infantina ni njegovi Švicarci više ne podržavaju!
Foto: Kacper Pempel
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Izbori za predsjednika Fife zakazani su za ožujak sljedeće godine. Za sada Infantino ostaje jedini kandidat

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Nakon što je Švicarski nogometni savez (SFV) u lipnju podržao kandidaturu predsjednika Fife Giannija Infantina, rođenog u Švicarskoj, za novi mandat, sada je povukao tu podršku odlukom svog izvršnog odbora.

- Švicarski nogometni savez od vodstva FIFA-e očekuje najviše standarde transparentnosti, odgovornosti i institucionalne odgovornosti - objasnio je predsjednik SFV-a Peter Knäbel. Knäbel – bivši dužnosnik njemačkog kluba Hamburger SV i sportski direktor Schalkea 04 – navodi da se Infantinova trenutna kandidatura za predsjednika Fife ne može opravdati.

- Ključna pitanja vezana uz pozadinu, odgovornost i procese donošenja odluka ostaju bez odgovora. Budući da ona nisu uvjerljivo pojašnjena, ne možemo opravdati daljnju podršku kandidaturi Giannija Infantina - rekao je. Odluka izvršnog odbora uslijedila je nakon ponovne procjene događaja iz proteklih nekoliko mjeseci, navodi se u priopćenju SFV-a.

Infantino se tijekom ljeta suočio sa snažnim pritiskom, posebice u vezi s planovima koji uključuju privatne ulagače u natjecanja Fife, uključujući Svjetsko prvenstvo. Ovaj 56-godišnjak također se suočava s oštrim kritikama u drugim dijelovima svijeta zbog svog stila vođenja. Izbori za predsjednika Fife zakazani su za ožujak sljedeće godine. Za sada Infantino ostaje jedini kandidat.

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