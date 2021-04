Velški izbornik Ryan Giggs morat će izaći pred suca nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog napada na bivšu djevojku Kate Greville.

Engleska policija je zadržala legendu 'crvenih vragova' nakon spomenutog incidenta, ali su ga nakon ispitivanja pustili budući da je platio jamčevinu.

No, danas je podignuta optužnica zbog napada s elementima fizičkog nasilja, a optužili su ga i za prisilno i kontrolirajuće ponašanje prema bivšoj djevojci u razdoblju od prosinca 2017. do studenog 2020.

To, ipak nije kraj njegovim mukama. Također su ga optužili i za još jedan napad na drugu ženu u 20-ima koji se dogodio nakon prošlogodišnjeg uhićenja.

Zbog svega navedenog, Giggs se mora pojaviti pred sudom u Manchesteru 28. travnja.

The Sun piše da se za slične napade dobivala maksimalna kazna od šest mjeseci zatvora ili novčana kazna, no da bi za Giggsa puno teža kazna mogla biti ako ga osude po drugoj točki koja se odnosi na prisilu i kontrolu nad žrtvom za koju bi mogao dobiti do pet godina zatvora i neograničenu novčanu kaznu.

Podsjetimo, Giggs je nakon uhićenja odstupio s izborničke stolice na tri utakmice, no, planira voditi Wales na predstojećem Euru.