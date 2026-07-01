Obavijesti

Sport

Komentari 0
MEKSIČKA NADA

Gilbert Mora uz bok Pelea: 'Hrabar je, ali on je još dijete'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Gilbert Mora uz bok Pelea: 'Hrabar je, ali on je još dijete'
Foto: Raquel Cunha
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Meksički izbornik Javier Aguirre istaknuo je da mu je pobjeda protiv Ekvadora najveća pobjeda u karijeri

Admiral

Meksiko se plasirao u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva. U šesnaestini finala bolji su bili od Ekvadora s 2-0. Meksički izbornik Javier Aguirre istaknuo je da su njegovi igrači odigrali zrelu utakmicu i pokazali veliko zajedništvo.

- Odigrali smo zaista dobro prvo poluvrijeme, a u drugom smo uspjeli ostati mirni i disciplinirani u obrani. Sudeći po atmosferi i po tome koliko su svi sretni, uvjeren sam da postoji posebna veza između navijača i reprezentacije - rekao je Aguirre. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador
Foto: Eloisa Sanchez

Aguirre se osvrnuo i na igru mladog Gilberta More, koji je sa 17 godina postao najmlađi nogometaš koji je počeo utakmicu Svjetskog prvenstva još od Pelea. 

- Šteta što je Mora ostao bez snage, ali on je još dijete i pokazao je veliku hrabrost. Svi igrači su puno trčali i dali maksimum - istaknuo je meksički izbornik osvrnuvši se na predstojeću utakmicu. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador
Foto: Raquel Cunha

- Utakmica u nedjelju je najvažnija u povijesti reprezentacije Meksika, ali i u mojoj trenerskoj karijeri - rekao je Aguirre. Meksiko će u osmini finala igrati protiv pobjednika iz susreta između Engleske i DR Kongo.

Izbornik Ekvadora Sebastián Beccacece je poslije poraza od Meksika izjavio da je njegova momčad nadigrana u prvom poluvremenu, ali da se kasnije pokušala vratiti u utakmicu. - Meksiko nas je nadigrao u prvom poluvremenu. Poslije smo se borili, ali nismo uspjeli zabiti gol koji bi nam dao dodatni poticaj. Zahvalan sam svim igračima, kao i cijeloj zemlji, na ovom putovanju i avanturi koju smo zajedno prošli. Želim samo reći – hvala - rekao je Beccacece. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026