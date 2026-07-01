Gilbert Mora uz bok Pelea: 'Hrabar je, ali on je još dijete'

Meksiko se plasirao u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva. U šesnaestini finala bolji su bili od Ekvadora s 2-0. Meksički izbornik Javier Aguirre istaknuo je da su njegovi igrači odigrali zrelu utakmicu i pokazali veliko zajedništvo.

- Odigrali smo zaista dobro prvo poluvrijeme, a u drugom smo uspjeli ostati mirni i disciplinirani u obrani. Sudeći po atmosferi i po tome koliko su svi sretni, uvjeren sam da postoji posebna veza između navijača i reprezentacije - rekao je Aguirre.

Foto: Eloisa Sanchez

Aguirre se osvrnuo i na igru mladog Gilberta More, koji je sa 17 godina postao najmlađi nogometaš koji je počeo utakmicu Svjetskog prvenstva još od Pelea.

- Šteta što je Mora ostao bez snage, ali on je još dijete i pokazao je veliku hrabrost. Svi igrači su puno trčali i dali maksimum - istaknuo je meksički izbornik osvrnuvši se na predstojeću utakmicu.

Foto: Raquel Cunha

- Utakmica u nedjelju je najvažnija u povijesti reprezentacije Meksika, ali i u mojoj trenerskoj karijeri - rekao je Aguirre. Meksiko će u osmini finala igrati protiv pobjednika iz susreta između Engleske i DR Kongo.

Izbornik Ekvadora Sebastián Beccacece je poslije poraza od Meksika izjavio da je njegova momčad nadigrana u prvom poluvremenu, ali da se kasnije pokušala vratiti u utakmicu. - Meksiko nas je nadigrao u prvom poluvremenu. Poslije smo se borili, ali nismo uspjeli zabiti gol koji bi nam dao dodatni poticaj. Zahvalan sam svim igračima, kao i cijeloj zemlji, na ovom putovanju i avanturi koju smo zajedno prošli. Želim samo reći – hvala - rekao je Beccacece.