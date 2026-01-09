Obavijesti

NIJE IM SJELO

Girona je čestitala Livakoviću rođendan, navijači poludjeli: 'Kad će više napustiti klub...'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Budućnost golmana hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livakovića u dresu Girone i dalje je neizvjesna, ali njegov klub se oglasio na društvenim mrežama povodom rođendana.

Naime, Livaković danas slavi 31. rođendan, a lijepim željama pridružio se španjolski klub. Hrvatu su u Instagram objavi čestitali, a u opisu kratko napisali: "Sretan rođendan, Livaković."

Reakcije navijača u komentarima ispod objave su podijeljene. 

  • Nemam komentara...
  • Ali za koji klub on igra???
  • Sretan rođendan moja najdraža Hrvatska jedinica ikada. Da dragi Bog da da se ova noćna mora završi i da se svi smirimo. Volimo te puno Dominik Livaković!
  • Dođi doma Livi, Zagreb te zove!
  • Ahhahahaha, vi ste gadovi, čovječe
  • Sreća će biti naša kad pograbljaš polje! Idi sada!
  • Tko je ovo??

Livaković je inače u Gironu došao iz Fenerbahčea, ali nije upisao previše nastupa pa se tako našao u pregovorima da napusti Španjolsku. Kao opcija, spominje se povratak u Dinamo na šestomjesečnu posudbu. Prema Transfermarktu, njegova trenutačna vrijednost iznosi četiri milijuna eura. 

