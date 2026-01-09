Girona je čestitala Livakoviću rođendan, navijači poludjeli: 'Kad će više napustiti klub...'

Budućnost golmana hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livakovića u dresu Girone i dalje je neizvjesna, ali njegov klub se oglasio na društvenim mrežama povodom rođendana.

Naime, Livaković danas slavi 31. rođendan, a lijepim željama pridružio se španjolski klub. Hrvatu su u Instagram objavi čestitali, a u opisu kratko napisali: "Sretan rođendan, Livaković."

Reakcije navijača u komentarima ispod objave su podijeljene.

Livaković je inače u Gironu došao iz Fenerbahčea, ali nije upisao previše nastupa pa se tako našao u pregovorima da napusti Španjolsku. Kao opcija, spominje se povratak u Dinamo na šestomjesečnu posudbu. Prema Transfermarktu, njegova trenutačna vrijednost iznosi četiri milijuna eura.