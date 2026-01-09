Livaković je inače u Gironu došao iz Fenerbahčea, ali nije upisao previše nastupa pa se tako našao u pregovorima da napusti Španjolsku. Kao opcija, spominje se povratak u Dinamo na šestomjesečnu posudbu.
Girona je čestitala Livakoviću rođendan, navijači poludjeli: 'Kad će više napustiti klub...'
Budućnost golmana hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livakovića u dresu Girone i dalje je neizvjesna, ali njegov klub se oglasio na društvenim mrežama povodom rođendana.
Naime, Livaković danas slavi 31. rođendan, a lijepim željama pridružio se španjolski klub. Hrvatu su u Instagram objavi čestitali, a u opisu kratko napisali: "Sretan rođendan, Livaković."
Reakcije navijača u komentarima ispod objave su podijeljene.
- Nemam komentara...
- Ali za koji klub on igra???
- Sretan rođendan moja najdraža Hrvatska jedinica ikada. Da dragi Bog da da se ova noćna mora završi i da se svi smirimo. Volimo te puno Dominik Livaković!
- Dođi doma Livi, Zagreb te zove!
- Ahhahahaha, vi ste gadovi, čovječe
- Sreća će biti naša kad pograbljaš polje! Idi sada!
- Tko je ovo??
Livaković je inače u Gironu došao iz Fenerbahčea, ali nije upisao previše nastupa pa se tako našao u pregovorima da napusti Španjolsku. Kao opcija, spominje se povratak u Dinamo na šestomjesečnu posudbu. Prema Transfermarktu, njegova trenutačna vrijednost iznosi četiri milijuna eura.
