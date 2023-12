Glasnogovornik HNS-a o Euru i ulaznicama: 'Ne sumnjamo u snalažljivost naših navijača!'

Tomislav Pacak i team menadžerica hrvatske reprezentacije, Iva Olivari, gostovali su u HRT-ovoj emisiji "Sportske minute" povodom ždrijeba i početka priprema za nadolazeći Euro u Njemačkoj.

Budući da se radi o zemlji s vrhunskom sportskom infrastrukturom, a u kojoj žive mnogobrojni Hrvati, spektakl je zagarantiran. Očekuje se invazija naših navijača, kako iz Njemačke, tako i iz Lijepe Naše i ostalih zemalja, a prije nekoliko dana Uefa je otvorila prijave za ulaznice. Hrvatski navijači će formalno dobiti 10.000 ulaznica po utakmici, no očekuje se da će na njemačkim stadionima biti puno, puno više navijača u "kockicama".

Mi Hrvati se uvijek snađemo

- Možemo očekivati da će to biti na najvišoj razini. Pravi nogometni spektakl s puno Hrvata na stadionima. Mislim da će ih biti i više nego što smo dobili mogućnost kupnje ulaznica. Znate da se mi Hrvati uvijek snađemo. Očekujem ih puno na stadionu - kazala je Olivari, na što se nadovezao Pacak:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Gužva je ogromna, znamo da će biti i pritisak na svakog igrača i dužnosnika Saveza. Ali sad smo rekli transparentno sve brojke, vidite kakva je situacija, bit će borba, ali ne sumnjamo u snalažljivost naših navijača - rekao je Pacak za HRT.

HNS-ovi zaposlenici također su otkrili da će "vatreni" pripreme za Euro odraditi na području Rijeke, a datum početka još nije potvrđen. Hrvatska će uoči velikog natjecanja odigrati i dvije pripremne utakmica, a dogovori oko protivnika još uvijek su u tijeku.

Portugalci nam zavide na kampu

Kako kažu, neki nam zavide na kampu reprezentacije u Neuruppinu.

- Danas sam se čula s kolegom iz Portugala koji mi je rekao da nam je malo zavidan jer bi to bio sasvim sigurno njihov izbor da su bili u sjevernoj regiji jer ima najbolji spa centar od svih raspoloživih objekata. Gleda se uvijek sportsko-natjecateljski faktor, da se ne moramo voziti 45 minuta do terena. Jer ako provedete sat i pol dnevno u autobusu, to nije dobro za igrače. To je jako dobro u ovom kampu, jer je 6-7 minuta od hotela. Wellness i spa dio je izvrstan, isto tako ima jako dobru teretanu. Hotel je lijep, nalazi se na jezeru, volimo biti izolirani - kazala je Olivari.