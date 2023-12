Počele su prijave za ulaznice za Euro! Ovo je sve što treba znati

Dok sudionici Eura još nisu bili poznati trajala je prva faza prodaje ulaznica, a od 1. prosinca na rasporedu je druga faza koja će trajati do 12. prosinca te se za to mogu prijaviti hrvatski navijači i to OVDJE.

Tad kreću prijave, a tri dana kasnije, odnosno 4. prosinca, moći će se odabrati reprezentacija koju želite platiti te odabrati željenu kategoriju. Dođe li do toga da zahtjevi premaše broj ulaznica, a što će se vjerojatno dogoditi, UEFA će organizirati ždrijeb te u siječnju e-mailom obavijestiti sve prijavljene o rezultatima i otvoriti im rok za plaćanje. Ključni podatak po kojem će se u ždrijebu identificirati navijači hrvatske reprezentacije unos OIB-a u polje za ID broj.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamp 'vatrenih' na Europskom prvenstvu u Njemačkoj

Pokretanje videa ... Kamp 'vatrenih' Mark Brandenburg | Video: Resort Mark Brandenburg

Za daljnju fazu natjecanja vodi se lista čekanja, ovisno o plasmanu reprezentacije. Hrvatski će sektor na raspolaganju imati 10.000 ulaznica po utakmici. U daljnjim fazama natjecanja ta brojka se mijenja - tako će za utakmice osmine finala i četvrtfinala navijači svake reprezentacije imati po 6.000 ulaznica, za polufinala po 7.000 ulaznica, a za finale ponovno po 10.000 ulaznica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od dostupnih ulaznica 75% će navijači dobiti putem ždrijeba, po deset posto ide najvjernijim navijačima i 'nogometnoj obitelji', dok pet posto ide klupskim navijačkim udrugama.

Ulaznice će biti mobilne

100% ulaznica za Euro 2024 bit će mobilne ulaznice. Mobilnim ulaznicama bit će moguće pristupiti samo putem aplikacije UEFA Tickets. Svaki kupac ulaznica bit će od kraja travnja ili od početka lipnja obaviješten putem e-pošte kada će mu ulaznice biti dostupne u mobilnoj aplikaciji UEFA Tickets, te ako istu već nema od ranije, dobit će uputu kako preuzeti aplikaciju, gdje će trebati prihvatiti Uvjete i odredbe prije nego što pristupi svojim ulaznicama. Svaki eventualni korisnik ulaznice morat će dati svoje osobne podatke u aplikaciji UEFA Tickets prilikom registracije: puno ime, datum rođenja, broj dokumenta, državljanstvo, mail adresu i broj telefona. QR kod na ulaznici će biti prikazan samo na dan utakmice.

Na službenoj stranici Europskog prvenstva za prodaju ulaznica bit će u proljeće 2024. godine otvorena i službena platforma za preprodaju ulaznica, kako bi navijači na siguran način mogli kupiti ulaznice od drugih navijača kojima one neće trebati ili koje neće moći koristiti.

Koliko koštaju ulaznice?

Grupna faza

Fans first: 30 eura

Kategorija 3: 60 eura

Kategorija 2: 150 eura

Kategorija 1: 200 eura

Osmina finala

Fans first: 50 eura

Kategorija 3: 85 eura

Kategorija 2: 175 eura

Kategorija 1: 250 eura

Četvrtfinale

Fans first: 60 eura

Kategorija 3: 100 eura

Kategorija 2: 200 eura

Kategorija 1: 300 eura

Polufinale

Fans first: 80 eura

Kategorija 3: 195 eura

Kategorija 2: 400 eura

Kategorija 1: 600 eura

Finale