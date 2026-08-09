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SREBRO ZA 'MODRE'

Dinamo izgubio finale Ramljaka od Ajaxa, ali sve je zabrinula teška ozlijeda mladog talenta

Piše Ivan Kužela,
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Dinamo izgubio finale Ramljaka od Ajaxa, ali sve je zabrinula teška ozlijeda mladog talenta
Foto: GNK Dinamo
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Dinamo je u finalu Ramljaka pao od Ajaxa 2-1, a golove za Nizozemce su zabili Zirdum (ag) i Kasanwirjo, a za 'modre' je pogodio Božkov. Hajduk je uzeo broncu nakon drame i boljeg izvođenja jedanaesteraca

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Dinamo je u finalu Memorijalnog turnira Mladen Ramljak izgubio od Ajaxa 2-1. Golove za Nizozemce zabili su Karlo Zirdum (ag) u 24. i Kennynho Kasanwirjo u 66. minuti susreta. Za 'modre' je u sudačkoj nadoknadi poraz ublažio Kalojan Božkov.  

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Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Početak drugog dijela donio je zabrinjavajuću scenu. Patrik Horvat ostao je ležati na travnjaku nakon što mu je prilikom okreta s loptom popustilo koljeno. Mladi igrač Dinama odmah je pokazao da trpi velike bolove, a liječnička služba ubrzo je signalizirala treneru Badelju da Horvat više neće moći nastaviti utakmicu. Za sada se ne zna jačina ozljede, ali sumnja se na prednje križne ligamente. Po njega je na teren stiglo i liječničko vozilo, dok su mu s tribina podršku pružili navijači glasnim pljeskom.

Dinamo je u prvom kolu izgubio od Juventusa 3-2, ali nakon toga uslijedio je potpuni preokret. Dvije uzastopne pobjede protiv Club Bruggea (5-1) i Benfice (4-1) vratile su hrvatskog predstavnika u borbu za vrh, dok je Juventus dodatno zakomplicirao vlastitu situaciju te je u drugom kolu teško stradao protiv Portugalaca (5-0).

Hajduk je osvojio brončanu medalju. Splićani su pobijedili Benficu na susretu za treće mjesto; utakmica je završila 1-1 u regularnom dijelu, ali 'bili' su bili bolji nakon raspuvanja s bijele točke. 

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