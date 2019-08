Gledaj tekmu, ne tipkaj! Umalo izletio sa tribina zbog mobitela

Bizarna situacija odvila se na tribinama KC stadiona na utakmici drugog kola engleskog Championshipa između Hulla i Readinga (2-1). Neki stariji ljubitelji nogometa istaknuli bi kako je mladić 'dobio svoje' kad mu je 'prikriveni zaštitar' zaprijetio kako će ga izbaciti sa stadiona bude li nastavio tipkati po mobitelu.

Objasnio mu je kako bi on svojim porukama mogao informirati kladioničare o događajima na stadionu pa bi tako mogli lakše doći do dobitka. S obzirom na to da je svaka utakmica Championshipa u direktnom prijenosu, jedino što je mogao dojavljivati je ono što se događa kraj terena, a to ne bi trebalo biti zabranjeno. Ili bi - bar je tako rekao spomenuti zaštitar koji se pozivao na natpis ispred stadiona.

I asked ‘what if I text a minute after an event has happened, or even 15 mins?’ Mr security man said we shouldn’t be texting about the match at all. And that this has been stated upon entering the ground (not true) and that these texts can’t include time of goals or goal scorers pic.twitter.com/QdtvT9euXr