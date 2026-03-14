GLEDAJ UŽIVO Pratite raspravu u Splitu o budućnosti Poljuda

Hajduk je o Poljudu rekao svoje, konzultantska tvrtka UHY je rekla svoje, još se čeka mišljenje građana koji će ga imati mogućnost iskazati na referendumu koji je najavio gradonačelnik Tomislav Šuta. Referendum s pitanjem jesu li građani Splita za to da se sruši stadion Poljud i na njegovom mjestu izgradi novi, puno kvalitetniji i funkcionalniji.

Hajduk bi u svakoj od četiri opcije trebao dobiti novi kamp na lokaciji sadašnjeg golf igrališta na ušću rijeke Žrnovnice u stobrečki zaljev, dok se svaka od ostalih opcija razlikuje po tome koliki bi zahvati bili na Poljudu, odnosno, na zamjenskoj lokaciji na Parku Mladeži. Prema jednoj opciji gradio bi se kompletno novi stadion na Parku mladeži te bi se usput uredio i Poljud, prema drugoj opciji sanirao bi se samo Poljud, prema trećoj gradio potpuno novi stadion na za sada nepoznatoj lokaciji, a na koncu se najisplatljivijom i najboljom opcijom pokazala ona po kojoj bi se obnovio i uredio stadion u Parku mladeži za nekakvih 10.700 mjesta u standardu UEFA 4, uz njega i atletska dvorana, atletsko bacalište i jedno pomoćno igralište za nogomet te dodatna parkirna mjesta. Ovo bi bilo i te kako značajno jer bi Par mladeži postao najveći atletski stadion u Hrvatskoj zbog toga što ni novi Maksimir, ni novi Poljudu neće imati atletske staze.

Od četiri razmatrane opcije u studiji koju je proveo UHY samo su dvije ostvarive, to su obnova postojećeg stadiona koja je financijski neisplativa te gradnja novog stadiona na postojećoj lokaciji, s tim da bi u tom slučaju Hajduk tri sezone odigravao utakmice na Parku mladeži. U sklopu tog projekta bi osim izgradnje novog stadiona s popratnim sadržajima i kongresnim centrom bio obnovljen i Park mladeži do standarda UEFA 4 i pretvoren u nogometno - atletski stadion s 10.700 mjesta, uz koga bi bila izgrađena i nova atletska dvorana... Cijeli projekt stajao bi 316 milijuna eura a investitori i suvlasnici bili bi grad Split i Republika Hrvatska...

U toj, najisplatljivijom opciji Hajduk bi naredne tri sezone igrao na Poljudu, potom bi tri sezone igrao na obnovljenom Parku mladeži do, a na novi stadion bi se, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, vratili i odigrali prvu utakmicu u 2032. godini dok bi obnovljeni Park mladeži ostao na upotrebu ASK-u i RNK Splitu koji su njegovi primarni korisnici. Stadion bi imao rok upotrebe za sljedećih 40-50 godina, imao bi 35.000 mjesta uz brojne sadržaje i VIP boksove, s ukupno preko 5.000 metara kvadratnih prostora za klub, ali i 19.000 metara kvadratnih komercijalnih sadržaja koji bi generirali prihod za troškove investicijskog održavanja u iznosu oko 7 milijuna eura godišnje. Investitor bi bilo projektno društvo u kojem bi vlasnici bili grad Split i Republika Hrvatska, a ono bi i upravljalo stadionom.

Kompletan projekt koštao bi na koncu oko 316 milijuna eura, što nije ni najjeftinija ni najskuplja, ali je po Studiji najisplatljivija opcija jer nudi kompletno i cjelovito rješenje po najboljoj cijeni. Sve tri ostale opcije imaju ozbiljna ograničenja, neke bi čak generirale i dodatne minuse svake godine, dok bi ova opcija prema projekcijama generirala najviše, oko 12.5 milijuna eura zarade na godišnjoj razini. Vrijedi navesti i kako su samo dvije od četiri opcije moguće za grad Split, zbog financijskih ograničenja gradnja novog stadiona na Brodarici ili na nepoznatoj lokaciji je praktično nemoguća. A kako sama sanacija prema mišljenju onih koji su radili studiju ne nudi kvalitetno i dugoročno rješenje problema, preostaje kao jedina funkcionalno i financijski izvediva i dugoročno isplativa opcija rušenja Poljuda i gradnje novog stadiona na istoj lokaciji.

Danas će se od 9:00 sati u prostorima Medicinskog fakulteta u Splitu održati Forum na temu prošlosti i budućnosti stadiona Poljud, na kojem će među ostalim sudjelovati i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, predsjednik Hajduka Ivan Bilić, član uprave Našeg Hajduka Jerko Marinić Kragić, ministar Tonći Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta...