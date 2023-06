Gledajte uživo: Zadar razbija Split! Rasprodanim Višnjikom ori se 'Za dobra stara vremena'

Zadar je na Gripama pobijedio prve dvije utakmice finalne serije doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske protiv Splita, a serija se preselila u Višnjik.

Zadrani pred rasprodanom dvoranom gdje utakmicu gleda devet tisuća navijača imaju prvu "meč loptu", a ako bude potrebe u utorak i drugu. Ako Split u nekom scenariju pobijedi obje u Zadru, odlučujuća peta utakmica opet bi se igrala na Gripama.

Zadar je dobro otvorio utakmicu. Obranio je prvi napad Splita, a onda je Lakić pogodio tricu. Tricom je uzvratio Vuko s druge strane da bi Davis Jr. prvo napravio monstruoznu blokadu pa i sam zabio za tri.

Domaćin se u dvorani Krešimira Ćosića brzo odvojio i do polovice prve četvrtine udvostručio vodstvo (12-6), no Splićani su pokazali zube, uzvratili mini serijom 4-0 i vratili se na 12-10. Dominik Mavra predvodio je napade gostiju i zaradio posebne zvižduke navijača. Upravo je Mavra bio kapetan Zadrana prije nego je prešao u Split.

Kada je trenutni kapetan Zadra Marko Ramljak ubacio tricu 2:11 do kraja prve dionice, Zadar je pobjegao na plus osam (23-15). Bio je to trenutak u kojem je Subotić morao reagirati i pozvati time-out. Taktika nije upalila i Sullivan je promašio tricu, a Luka Božić zabio je za plus 10. Runjić je smanjio da bi Lakić pogodio za 27-17 na kraju prve četvrtine.